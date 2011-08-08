آمادگی چین برای مقابله با بزرگترین طوفان اخیر/ تخلیه سواحل شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین "شین هوآ"، ۵۰۰ هزار ساکن استان ژیژیانگ واقع در شرق چین به وسیله ۳۰ هزار قایق ماهیگیری از منطقه تخلیه و به مناطق امن تری منتقل شده اند.

بر اساس این گزارش طوفان پیش رو می تواند از لحاظ وخامت از طوفان سال ۲۰۰۵ در شانگهای که منجر به کشته شدن 7 نفر و خسارت ۲۰۲ میلیون دلاری شد نیز بدتر باشد.

در همین راستا تا به این لحظه سه خط هواپیمایی بزرگ چین ۱۴۰ پرواز خود را لغو کرده و از مسافران خواسته اند حداقل تا روز دوشنبه از هیچ طریقی وارد شانگهای نشوند.