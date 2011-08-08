امیدوارم روزی رهبران مالزی را در جایگاه حسنی مبارک نبینم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "فری مالیزیا تودی" ، انور ابراهیم افزود: تنها راه جلوگیری از رسیدن چنین روزی توجه به خواسته های مردم و آزادی بیشتر می دانم.

انور اضافه کرد: امروز حتی درمحافظه کار ترین و بسته ترین کشورهای خاورمیانه نیز فریاد دموکراسی خواهی، تغییر و اصلاح قابل شنیدن است و این در حالی است که مالزی از این حیث در حال پس رفت می باشد.

انور افزود: این حقیقت که مالزی از لحاظ دموکراسی از همسایگان خود همچون اندونزی و فیلیپین عقب افتاده است ما را به آینده خوشنود نمی کند.

رهبر حزب مخالف دولت مالزی تصریح کرد: ما بر خلاف تصور غلطی که ادعا می شود به دنبال سرنگونی رژیم در مالزی نیستیم بلکه تنها خواسته ما داشتن صندوق های رای پاک و مطمئن است.

وی در پایان پیش بینی کرد که مالزی در آینده از لحاظ رقابت های اقتصادی در منطقه از کشورهایی مثل اندونزی، تایلند و ویتنام عقب بماند.

انور ابراهیم به عنوان رهبر ائتلاف پاک نیز شناخته می شود که این ائتلاف از هم اکنون برای انتخابات سراسری مالزی که قرار است در سال 2013 برگزار شود خواستار اصلاحات اساسی در نحوه برگزاری آن برای جلوگیری از هرگونه تقلب و دست بردن در شمارش آرا داشته و همچنین خواهان در اختیار داشتن رسانه برای تمام احزاب شرکت کننده به طور مساوی شده است.