به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین روز از رقابت‎های والیبال قهرمانی جوانان جهان با برگزاری دیدارهای پایانی مرحله یک چهارم نهایی و مرحله تعیین تیم‎های نهم تا شانزدهم مسابقات پیگیری شد. در این روز از رقابت‎ها که روز یکشنبه برگزار شد تیم ایران با غلبه بر اسپانیا سومین پیروزی خود را به دست آورد، هند در دیداری نزدیک برزیل میزبان و مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و تیم‌های روسیه و صربستان نیز در مصاف با حریفان خود صاحب برتری شدند.

در دیدارهای برگزار شده از گروه‎های G و H و برای تعیین مقام‎های نهم تا شانزدهم نیز کانادا و بلژیک همچون دو دیدار گذشته خود به برتری دست یافتند. آلمان و ژاپن نیز در این روز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کردند. نتایج به دست آمده در روز هفتم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان به شرح زیر است:

مقام اول تا هشتم

گروه E:

* ایران 3 - اسپانیا صفر

* آمریکا 2 - روسیه 3

گروه F:

* صربستان 3 - آرژانتین 2

* هند 3 - برزیل 2

مقام نهم تا شانزدهم

گروه G:

* تونس یک - کانادا 3

* مصر 2 - ژاپن 3

گروه H:

* بلغارستان صفر - آلمان 3

* بلژیک 3 - پورتوریکو صفر

در پایان روز پایانی از مرحله یک چهارم نهایی و مرحله تعیین مقام‌های نهم تا شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان تیم صربستان در کنار تیم‌های روسیه، آمریکا و آرژانتین که پیش از این صعود را خود قطعی کرده بودند به مرحله نیمه نهایی راه یافت تا برزیل میزبان که مدافع عنوان قهرمانی نیز بود از حضور در این مرحله ناکام بماند. تیم ایران به واسطه پیروزی برابر اسپانیا یک رده در جدول رده بندی گروه E صعود کرد اما این ارتقا تاثیری در صعود به مرحله نیمه نهایی نداشت. گروه‌بندی تیم‌ها به این شرح است:

گروه E:

1- روسیه (3 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

2- آمریکا (2 برد، یک باخت، 6 امتیاز)

3- ایران (یک برد، 2 باخت، 3 امتیاز)

4- اسپانیا (3 باخت، بدون برد، یک امتیاز)

گروه F:

1- آرژانتین (2 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

2- صربستان (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

3- برزیل (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

4- هند (یک برد، 2 باخت، 2 امتیاز)

گروه G:

1- کانادا (3 برد، بدون باخت، 7 امتیاز)

2- ژاپن (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)

3- تونس (یک برد، 2 باخت، 3 امتیاز)

4- مصر (3 باخت، بدون برد، 2 امتیاز)

گروه H:

1- بلژیک (3 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

2- آلمان (2 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

3- بلغارستان (یک برد، دو باخت، 3 امتیاز)

4- پورتوریکو (3 باخت، بدون برد، بدون امتیاز)

براین اساس تیم‎های روسیه، آمریکا، آرژانتین و صربستان دیدارهای خود را برای کسب مقام اول تا چهارم دنبال می‎کنند. برای تعیین رده‎های پنجم تا هشتم رقابت میان تیم‎های ایران، اسپانیا، برزیل و هند پیگیری می‌شود.

رقابت میان تیم‎های کانادا، ژاپن، بلژیک و آلمان تعیین کننده رده‎های نهم تا دوازدهم خواهد بود و تیم‎های تونس، مصر، بلغارستان و پورتوریکو نیز برای مشخص شدن رده‎های پایانی به مصاف هم می‎روند.