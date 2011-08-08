به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پهلوانزاده مدیر شبکه شما، سعید تاجفرنیا مدیر تامین برنامه، سیدمحمدرضا امجدی مدیر پخش و اکبر مهری مدیر امور مخاطبان این شبکه 15 مرداد ماه از بخشها و سرویسهای مختلف خبرگزاری مهر دیدن کردند.
پهلوانزاده در بخش اول گفتگوی مشروح با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره دغدغههای راهاندازی شبکه شما، اینکه چرا این شبکه زیر مجموعه معاونت استانها است و نه معاونت سیما و ... صحبت کرده است.
*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: پخش رسمی شبکه شما از هشتم مرداد ماه آغاز شد. برای شروع درباره ماموریت این شبکه توضیحاتی بدهید که از چه زمانی فکر کردید ظرفیت مراکز استانها به این حد رسیده که میتوانید شبکهای برای مراکز راهاندازی کنید؟
- محمدصادق پهلوانزاده، مدیر شبکه شما: شبکه شما یا همان شبکه مراکز استانها به دلیل درخواست سالیان طولانی مراکز برای ارائه پاره فرهنگها، قومیتها، آداب و رسوم و ... راهاندازی شد، چرا که شبکههای سراسری ما بیشتر تهرانی بودند تا ایرانی و اکثر سوژهها همه تهرانی بود.
معتقدم درخواست به حقی بود. من قریب به 27 تا 28 سال در سازمان صدا و سیما سابقه کار دارم و در حدود 20 سال مدیر کل استانها بودم. همیشه در استانها این درخواست وجود داشت و دوستان مرتب تاکید میکردند که آنها چه جایگاهی در شبکههای ملی دارند و اینکه آداب و رسوم، گویشها، موسیقیها و دیگر مسائل فرهنگی استانها چه جایی در شبکههای سراسری دارد.
*پس چرا شبکه شما زودتر راهاندازی نشد؟
- شاید در آن زمان زیر ساختها محیا نبوده و زمینهها و توان تولید مراکز استانها به قوت امروز نبود، حتی امکانات سختافزاری هم موقعیت امروز را نداشت. شبکه شما زمانی راهاندازی شد که هر یک از مراکز استانها شبکه استانی خودشان را دارند و توان تولیدشان بالا رفته است.
سطح کیفی آثار مراکز چه از لحاظ فنی و هنری و چه محتوایی افزایش یافته است و حالا شبکه ملی شما راهاندازی شده است که در برگیرنده اقوام مختلف، آداب و رسوم و ... است. میتوانم بگویم بحث جدی و عملیاتی شبکه شما از هشت تا نه ماه پیش شکل گرفت. فکر میکنم آذر ماه بود که من در سیما فیلم مشغول بودم و جناب آقای ضرغامی زمینه این شبکه را چیدند.
ما قریب به 28 و 29 شبکههای استانی دارند که از این تعداد حدود 20 شبکه بالای 20 ساعت روزانه برنامه دارند و تعدادی هم 24 ساعته هستند و قرار است به زودی اکثر شبکههای استانی هم 24 ساعته شوند. این حجم تولیدات زمینه را به وجود آورد تا شبکه شما کارش را شروع کند.
همانطور که میدانید 14 تیر ماه مصادف با ولادت امام حسین (ع) پخش آزمایشی شبکه شروع شد و کمتر از 25 روز با حضور ریاست محترم جمهور شبکه رسماً آغاز به کار کرد.
*الان هدف این شبکه کاملاً مشخص شده است؟
- بله، هدف کاملاً مشخص است. همه اقوام و پارهفرهنگها در این شبکه حضور دارند و تنها شبکهای است که برنامه با گویش محلی تهیه و پخش میکند و شامل آداب و رسوم مختلف است. در برنامههای عزاداری و شادی تمام آداب و رسوم ایران دیده میشود و مثل شبکههای سراسری فقط به چند آداب و رسوم محدود ختم نمیشود. شبکه شما متعلق به استانها است، چرا که مراکز برنامههای این شبکه را تامین میکنند.
*آیا هر برنامهای از مراکز به دستتان برسد در شبکه شما پخش میکنید یا اینکه گزینشی عمل میکنید؟
- نه، ما یک مرحله گزینش هم داریم، چرا که همه برنامههای تولیدی مراکز قابلیت عرضه در شبکه سراسری را ندارند، چون محتوای برخی برنامهها منطقهای است و به معضلات محلی پرداخت شده است و پخش چنین آثاری در یک شبکه ملی موضوعیت ندارد. یا برخی برنامهها به لحاظ ساختاری قابلیت عرضه ندارد. بنابراین ارزیابی اولیه صورت میگیرد و در صورت تایید از شبکه شما پخش میشود. گزینشی عمل کردن ما باعث رقابت بیشتر برای بالا بردن کیفیت آثار نیز میشود.
*شما اشاره کردید از سالها پیش دغدغه شبکه شما وجود داشت. میخواهم بدانم از چند سال پیش این درخواست از سوی مراکز وجود داشت تا اینکه امسال شبکه شما راهاندازی شد؟
- نمیتوانم خیلی دقیق به زمان اشاره کنم که این مسئله از چه وقتی دغدغه همه سازمان بود، اما بنا به تجربه خودم باید بگویم قریب به 10 سال این دغدغه وجود داشت، اما نه به این شکل؛ بلکه مباحث اولیه این بود که باکس مشخص برای پخش آثار مراکز استانها در شبکههای سراسری داشته باشیم، اما از دو تا سه سال پیش بحث این شبکه به عنوان شبکه ملی مطرح شد؛ ولی در ابتدا این مباحث مطرح بود که چگونه برنامههای این شبکه را تامین کنیم و ...در مجموع از یک سال پیش بحث راهاندازی شبکه شما جدی شد. مدیر شبکه مشخص و مکان آن تعیین گردید.
*شما اشاره به یک باکس مشخص برای تولیدات مراکز در شبکههای سراسری کردید، اما همیشه آثار استانها پراکنده روزهای جمعه از شبکه یک پخش شد و روزهای یکشنبه یا دوشنبه هم سریالهای مراکز از شبکه دو روی آنتن میرفت. چرا هیچ وقت باکس مشخصی برای تولیدات استانی در شبکههای سراسری تعریف نشد. آیا آثار استانی به لحاظ کیفیت خوب نبودند؟
- فکر میکنم کم لطفی شبکههای ملی بود. 10 تا 12 سال پیش شبکه سه باکس جنگ جوان و سیر و سفر را طراحی کرد. سیر و سفر گذری بر شهرستانهای مراکز و یک برنامه نیم ساعته ویژه بود و مخاطبان آن هم جوانان بودند که در یک هفته و در زمانی مشخص پخش میشد، اما بعد از آن همیشه آثار استانی پراکنده روی آنتن رفته که به نظرم کم لطفی شبکهها بود.
*شاید یکی از دلایل این مسئله تعامل کمی میان معاونت استانها و شبکههای سراسری بود؟
- این مسئله میتواند پارامترهای مختلف داشته باشد که یکی هم این باشد، نه اینکه الزاما این مسئله دخیل بوده است، چون در ٱن مقطع ارتباط مراکز با شبکهها مستقیمتر بود. بیشتر شبکهها روی برنامههای روتین خودشان برنامهریزی میکردند و خیلی دغدغه برای پخش مراکز استانها نداشتند، حتی در مقطعی سیمای بامدادی یک باکس منسجم داشت و عوامل برنامهساز هر هفته به یک استان میرفتند و برنامه را پخش میکردند. این بخش مورد استقبال مردم هم قرار داشت، اما بعد از مدتی هم این برنامه رنگ باخت و ساختار برنامه تغییر یافت و به گونهای دیگر ادامه یافت.
*چرا شبکه شما به عنوان یک شبکه مستقل زیر مجموعه معاونت سیما تعریف نشد. فکر نمیکنید در تقابل با شبکههای سراسری قرار دارید؟
- به نظرم نه تقابلی ندارد. از سوی دیگر ما کمبود شبکه نداشتیم که شبکه شما زیر مجموعه معاونت سیما باشد.
*ولی همه شبکههای مستقل سراسری زیر مجموعه معاونت سیما هستند؟
- شبکه شما شبکه استانها است و 80 تا 90 درصد برنامههایش توسط معاونت استانها تامین شود و مراکز هم زیر نظر این معاونت هستند. شبکه خبر هم زیر مجموعه معاونت سیما نیست. از سوی دیگر شبکه شما از آثار معاونت استانها تغذیه و حمایت میشود. اگر زیر مجموعه معاونت سیما قرار میگرفت ممکن بود عملکرد الان را نداشته باشد.
*فکر نمیکنید اگر زیر مجموعه معاونت سیما بودید رقابت بیشتری با شبکههای سراسری داشتید؟
- اتفاقاً فکر میکنم رقابت خیلی سخت به وجود آمده است، به دلیل اینکه حضور اقوام و آداب و رسوم مختلف را در شبکه شما داریم و حالا احساس نیاز برای شبکههای دیگر هم به وجود آمده است و دوست دارند چنین آثاری را پخش کنند. در حال حاضر هم یکی از برنامههای شبکه سه در کیش تهیه میشود. در حال حاضر رقابت خوب و سر سختی به وجود آمد. البته ما همه عضو یک خانواده هستیم، اما رقابت سالم وجود دارد که منجر به رشد آثار میشود.
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گفتگو: فاطمه عودباشی
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