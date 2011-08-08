انتشار پاسخنامه کنکوریها تا چهارشنبه

سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تلاش می شود تا روز چهارشنبه پاسخنامه های داوطلبان کنکور سراسری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گیرد.

وی افزود: پاسخنامه های کنکور در دو گروه منتشر می شود و در گروه اول در گروه های تجربی، ریاضی و انسانی پاسخنامه برای رتبه های زیر 75 هزار و در گروه دوم در گروه های زبان و هنر پاسخنامه برای رتبه های زیر 10هزار منتشر خواهد شد.

طباطبایی اضافه کرد: داوطلبان با استفاده از کد رهگیری، شماره پرونده، شماره داوطلبی و مشخصات شناسنامه ای می توانند به پاسخنامه های خود به صورت الکترونیکی دسترسی داشته باشند.

به گزارش مهر، یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند که با احتساب تعداد حاضرین در جلسه 90.5 درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده اند. در نهایت 66 درصد کل داوطلبان در مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند که این تعداد 582 هزار نفر را شامل می شوند.