وزرای دارایی گروه 7 بر ثبات مالی جهانی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل آسوشیتدپرس، در این کنفرانس تلفنی که در نخستین ساعات امروز دوشنبه برگزار شد وزرای دارایی و اقتصادی کشورهای عضو تعهد خود را برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم به منظور حمایت از ثبات اقتصادی اعلام کردند.

"یوشی‌ هیکو نودا" وزیر اقتصاد ژاپن در این باره به خبرنگاران گفت: وزرای اقتصاد و مدیران بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۷ یعنی بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، و ایالات متحده، بر این نکته تأکید کردند که بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مالی، تأثیری منفی بر اقتصاد جهان در پی خواهد داشت.

نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این جلسه اعلام کردند که در هفته‌های آینده اقدام‌های خود برای برگرداندن ثبات به بازارهای مالی را بیشتر به بحث خواهند گذاشت.

بحران مالی در منطقه یورو و مشکلات مالی در آمریکا از مهمترین مسائل مطرح در محافل مالی و اقتصادی جهان هستند.

در رویدادی در همین ارتباط و با اوج گیری بحران مالی در برخی کشورهای اروپایی آلمان و فرانسه خواستار اجرای کامل و سریع تدابیر اصلاحی شدند.