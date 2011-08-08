هرکسی نباید خود را خبرنگار بنامد/ حمایت از مطبوعات محلی

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام پاک آئین یک شنبه شب در مراسم روز خبرنگار استان خوزستان در اهواز اظهار داشت: این هفته تقاضای مجوز انتشار مطبوعات استان در هیئت نظارت مطابق با نظر ارزشیابی مدیرکل ارشاد استان بررسی و احتمالا تعداد قابل توجهی نشریه در استان مجوز انتشار دریافت خواهند کرد و شاهد افزایش تعداد نشریات این استان خواهیم بود.

وی افزود: در سال قبل دولت در راستای سیاستی که در بودجه همان سال درنظرگرفته شده بود آگهی های دولتی را صرفا در روزنامه ایران منتشر می کرد که هدف آن صرفا صرفه جویی بود. نتیجه این شد که صرفه جویی دولت در این بخش بالا رفت اما معاونت مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص برخی راهکارها ارائه کرد که خوشبختانه مورد موافقت دولت قرار گرفت و از ابتدای امسال انحصار مطبوعات دولتی شکسته شد.



پاک آئین عنوان کرد: اگر نقش خبرنگار را در آگهی بخشی به جامعه و مهندسی افکار درنظر بگیریم مشاهده خواهیم کرد که رسالت آنها فوق العاده خطیر است به همین دلیل باید جایگاه خبرنگار مورد توجه جدی قرار گیرد. با این وجود جایگاه خبرنگار با یک مسئولیت خطیر مواجه است زیرا آنها وظیفه پیامبرگونه برای انسان سازی برعهده دارد.



مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تاریخ مطبوعات کشور گواهی تعهد اخلاق و مسئولیت پذیری خبرنگاران کشور را می دهد و در این راستا خبرنگاران فراوانی بودند که در راه اعتلای آرمانهای کشور به خصوص در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی خون خود را فدا کردند. از سوی دیگر نظام خود را متعهد به حمایت از خبرنگاران و رسانه ها است به همین دلیل روز خبرنگار در کشور مورد توجه جدی قرار می گیرد.



پاک آئین با انتقاد از اینکه هر کسی این جرات را به خود می دهد که وارد عرصه خبرنگاری شود، گفت: در کشور هر کس وارد حرفه و شغلی شود باید از هزاران فیلتر عبور کند ولی متاسفانه در عرصه خبرنگاری هر کسی این جرات را به خود می دهد که خود را خبرنگار بنامد و این شایسته این حرفه نیست. به همین دلیل یک آئین نامه حقوقی در راستای حمایت از حقوق خبرنگاری با درنظر گرفتن تمام جوانب و زوایا در وزارت ارشاد در دست تدوین است.



وی همچنین گفت: حمایت از مطبوعات محلی به خصوص استانهای مرزی در دستور کاری وزارت ارشاد برای سال جدید است و در نوبت آینده پرداخت یارانه ها به مطبوعات این حمایت بیشتر خواهد شد.



پاک آئین افزود: در همین خصوص مطبوعاتی که خود تولید خبر و فکر کنند و وابستگی کمتری به خبرگزاریها دارند بیشتر مورد توجه وزارت ارشاد هستند هر چند دریافت خبر از خبرگزاریها هم انکارناپذیر است.