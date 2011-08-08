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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۶

فیلم "ناشناس" شب‌های قدر پخش می‌شود

فیلم "ناشناس" شب‌های قدر پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "ناشناس" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که به کارگردانی رضا ابوفاضلی و تهیه‌کنندگی محسن شایان‌فر برای پخش در شبهای قدر مقابل دوربین قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم داستان پیمودن مسیری طولانی در راستای کشف و شهود حقیقت وجودی انسان را به تصویر می‌کشد و روایتی از روزهای زندگی پزشکی است که قدم در مسیر یافتن گذشته خود می‌گذارد و طی این مسیر با واقعیت‌هایی رو به رو می‌شود که زندگی او را دستخوش تغییر می‌کند.

فیلمنامه "ناشناس" به قلم محمدهادی کریمی به نگارش در آمده و با آغاز تصویربرداری بازیگرانی چون امیرمحمد زند، مریم کاویانی، محمد فیلی، هایده حائری، فخرالدین صدیق شریف، آرمیتا مرادی و میرحسین معلومی مقابل دوربین مهدی امیری که مدیریت تصویربرداری این پروژه را نیز برعهده دارد به ایفای نقش می‌پردازند.

سایر عوامل این تله فیلم عبارتند از طراح صحنه و لباس: مرتضی احمدخانی، طراح گریم و چهره پردازی: مهرداد قلی پور، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: فروزان جلالی، مدیران تولید: هادی توحیدی، بهرام فرزام، تدوین: بهروز داوری و صدابردار همزمان: رضا کنشلو 
 

 
کد مطلب 1378071

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