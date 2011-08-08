به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ یسیچ بامداد دوشنبه و پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر سایپا در جمع خبرنگاران گفت: امروز می توانستیم برنده مسابقه باشیم ولی افسوس که در چند دقیقه آخر نبض بازی از دست ما خارج شد و گل تساوی را دریافت کردیم.

وی ادامه داد: ما پس از گلی که به ثمر رساندیم، چند موقعیت خوب دیگر نیز داشتیم که می توانستیم با استفاده از آنها، برتری خود را محکم‌تر کنیم اما در اواخر بازی، تیم سایپا بهتر از ما ظاهر شد و توانست با زدن گل مساوی یک امتیاز بگیرد.

سرمربی صرب تیم شهرداری در خصوص عملکرد تیم سایپا در این دیدار نیز گفت: سایپا تیمی با تجربه است که از همان اول بازی توانست فشار حملات ما را تحمل کرده و با توجه به بازیکنان با کیفیت و سرعتی که دارد، چشم به ضدحملات داشت و می خواست از اشتباهات ما نهایت استفاده را ببرد.

وی با بیان اینکه همواره تیمش را برای پیروز شدن به میدان می فرستد، از نتیجه بدست آمده ابراز نارضایتی کرد و اظهار داشت: بازیکنان تیم ما در اواخر بازی کمی خسته‌تر نشان دادند و همین مسئله سبب شد تا اشتباهاتی را مرتکب شوند. البته من بازیکنان تازه نفس را برای جلوگیری از حملات تیم سایپا به زمین فرستادم و اگر آنها می توانستند توپ را بیشتر به گردش درآورده و حفظ توپ کنند، سه امتیاز نصیب ما می شد.

یسیچ در ادامه با اشاره به وجود برخی نقاط ضعف در تیم شهرداری تصریح کرد: همانطور که قبل از بازی نیز گفتم، زمان ما برای آماده سازی تیم در ابتدای فصل کافی نبود و بازی تدارکاتی کمتری انجام دادیم و از این رو نقاط ضعفی داریم که باید آنها را برطرف کنیم.

وی در خصوص بازی هفته آینده شهرداری مقابل پرسپولیس عنوان کرد: مطمئن باشید برابر پرسپولیس هم با هدف برد به میدان می رویم. برای من نام حریفان مهم نیست و سعی می کنم تیمم بازی بهتری انجام دهد تا نتیجه خوبی بگیرد.

این مربی صرب در پایان شکست پرسپولیس برابر شاهین را به ضرر شهرداری دانست و تاکید کرد: مطمئنا باخت این هفته پرسپولیس برابر شاهین به ضرر ما خواهد بود چراکه آنها سه امتیاز از این بازی از دست داده‌اند و برای حضور در جمع مدعیان بایستی از بازی‌های بعدی خود امتیازات کافی بگیرند. ما در هفته سوم باید مصاف سختی در تهران داشته باشیم.

تیم فوتبال شهرداری تبریز با دریافت گل در واپسین دقایق برابر تیم سایپا تن به تساوی خانگی داد.

هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکشنبه شب با برگزاری پنج دیدار آغاز شد و طی آن در یکی از این دیدارها، تیم فوتبال شهرداری تبریز در خانه برابر تیم سایپا با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.

در این دیدار که در حضور حدود پنج هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد، ابتدا تیم شهرداری با گلزنی میثم بائو در دقیقه 72 به گل رسید اما در ادامه تعویض‌های محتاطانه کادر فنی این تیم سبب شد تا سایپایی‌ها بر توپ و میدان مسلط شده و در دقیقه 88 با ضربه تمام کننده کریم انصاری فرد گل مساوی را وارد دروازه تیم تبریزی کنند. تیم سایپا در دقیقه 89 نیز توسط عباس محمدرضایی تیر افقی دروازه میزبان را به لرزه درآورد.

این بازی در شرایطی با نتیجه تساوی یک بر یک خانمه یافت که احمد صالحی داور مسابقه علاوه بر نشان دادن کارت زرد به محمدرضا زینال خیری و بویان بلجیک از شهرداری و سید امین منوچهری و مهدی خیری از سایپا، در دقیقه 90 نبی اله باقری‌ها از شهرداری و کریم انصاری‌فرد از سایپا را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد.

شهرداری تبریز که هفته بعد میهمان پرسپولیس خواهد بود، با رسیدن به دومین تساوی یک بر یک متوالی خود، دو امتیازی شد و تیم سایپا نیز با یک امتیاز این دیدار، مجموع اندوخته‌های خود از دو بازی را به عدد چهار افزایش داد. هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور امشب با برگزاری دیدارهای باقی مانده به پایان می رسد.