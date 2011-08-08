ادامه چرخه اخراج و قاچاق افاغنه/ غلبه جمعیتی در برخی مناطق کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان طبق سرشماری سال 85 جمعیتی معادل دو میلیون و 947 هزار و 345 نفر است که مسلما پس از گذشت پنج سال این میزان افزایش یافته است اما با در نظر گرفتن این آمار رسمی باید گفت هم اکنون در بزرگترین استان کشور بین 170 تا 200 هزار تبعه افغانی مجاز و غیر مجاز زندگی می کنند.

با توجه به افزایش جمعیت استان کرمان و آمار افغانه گفته می شود 10 درصد جمعیت این استان افاغنه هستند اما نکته قابل تامل اینکه نیمی از این افراد غیر مجاز هستند و این به این معنی است که هیچ مجوزی برای ورود به کشور ندارند و مشخص نیست چه کسانی هستند و کجا سکونت دارند و در استان پهناور کرمان به چه کاری مشغولند.

سکوت مسئولان ادامه دارد/ مردم خواستار اخراج افاغنه هستند

بارها و بارها در خصوص افاغنه در خبرگزاری مهر گزارش منتشر شده است و این نکته به مسئولان استانی و ملی منتقل شده است که مردم کرمان خواستار اخراج افاغنه هستند و حداقل اینکه افاغنه غیر مجاز باید از استان طرد شوند اما سکوت تنها نتیجه درخواستها بوده است.

با وجود برخورد نیروی انتظامی با افاغنه غیر مجاز و طرد این افراد از کشور بار دیگر با پرداخت مبلغی پول به قاچاقچیان به سادگی وارد کشور می شوند و شاهد این ادعا نیز حضور حداقل 100 هزار افغان غیر مجاز در استان کرمان است که این آمار نیز بارها توسط مسئولان اعلام شده ست.

نکته قابل تامل این است که حضور این افراد در حالی در کرمان ادامه دارد که گفته می شود هر افغانی بعضا در کرمان درآمد قابل توجهی را کسب می کند بطوریکه بعد از قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمتها همچنان به صورت گسترده در استان حضور دارند و روند ورود این افراد نیز ادامه دارد.

80 هزار فرصت شغلی کرمانیان در دستان افغانها/ کارگران ایرانی بیکارند

طبق آمار 80 هزار فرصت شغلی استان کرمان به صورت بالقوه در اختیار افاغنه قرار دارد و این درحالی است که در بخشهایی که این افراد وارد شده اند ایرانی ها دچار بیکاری شده اند که میتوان به بخش ساختمان اشاره کرد.

پائین بودن نرخ کار و از سوی دیگر عدم تعهد کار فرما به بیمه کارگر مهمترین جاذبه بکار گیری افاغنه توسط کار فرمایان است.

پسته مهمترین دلیل عدم طرد افغانها/ عامل بخش عمده جرایم خشن کرمان افغانها هستند

گفته می شود مهمترین دلیل عدم طرد افاغنه از استان کرمان نیز همین تمایل برخی از کارفرمایان برای بکار گیری افاغنه است.

در حالیکه مردم کرمان شاهد بروز 70 درصد جرایم خشن استان، قاچاق مواد مخدر، سوخت و دام توسط این افراد هستند اما همچنان جاذبه بکار گیری افاغنه به خصوص در بخش پسته آنقدر زیاد است که مسئولان را نیز در تصمیم گیری مردد کرده است.

چرا کارگران بیکار سایر استانها جایگزین افغانها نمی شوند؟

در واقع مردم کرمان به این دلیل باید حضور این افراد را تحمل کنند که بخشهای مانند اقتصاد پسته و ساختمان کرمان به شدت به وجود این افراد وابسته شده اند اما نکته قابل تامل این است که بسیاری از کارگران کرمانی در میادین بیکار هستند و گزینه جایگزینی این کارگران با کارگران ایرانی سایر استانها نیز مطرح نشده است.

در برخی مکانها مانند زنگی آباد تعداد افاغنه رو به افزایش است

آنچه که مسلم است هم اکنون با توجه به جمعیت بالای افاغنه مشکلات اجتماعی، امنیتی و بهداشتی رو به افزایش است بطوریکه در برخی مراکز جمعیتی کرمان مانند زنگی آباد جمعیت اتباع بیگانه از ایرانیها نیز بیشتر شده است و این روند ادامه دارد این مسئله به خصوص در زنگی آباد کرمان هر روز بیشتر نمود پیدا می کند.

خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو/ رواج ازدواج افغانها با زنان ایرانی

نکته نگران کننده در خصوص حضور افاغنه در کرمان تغییر نوع زندگی و نوع پوشش آنها به سبک ایرانی است بطوریکه کمتر می توان حضور آنها را در جامعه تشخیص داد.

یکی از آسیبهای جدی نیز که هم اکنون جوامع هم جوار با افاغنه ساکن کرمان را تهدید می کند ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی است که موجب تغییر ترکیب جمعیتی می شود و علیرغم هشدارهای پی در پی مسئولان این معضل در حال افزایش است.

100 هزار افغان نظارت بهداشتی ندارند

نکته دیگر اینکه 100 هزار افغانی موجود در کرمان به دلیل ورود غیر قانونی کارت بهداشت ندارند و بدون هیچ گونه نظارت بهداشتی در جامعه زندگی می کنند و یا در بهترین صورت ممکن از سرانه بهداشتی جامعه را برای خود هزینه می کنند.

مردم اخراج را می خواهند، مسئولان ساماندهی/ افغانها ساماندهی هم نشدند

طی سال گذشته مسئله طرد افاغنه بارها در استان کرمان مطرح شده است که مسئولان در مقابل خواسته مردم در خصوص اخراج افاغنه گزینه ساماندهی را مطرح کرده اند که متاسفانه این امر نیز تاکنون محقق نشده است و این درحالی است که مردم کرمان همچنان بر گزینه اخراج افاغنه از محیط زندگی خود اصرار دارند.

با وجود این همچنان هزاران تبعه افغانی بدون هیچ مجوز و مدرک قانونی در لایه های مختلف اجتماعی کرمان درحال زندگی هستند و هر روز نیز این حضور پر رنگ تر می شود.

طرح یک سوال کلیدی/ اگر تبعه ایرانی بدون مجوز وارد افغانستان شود چگونه با وی برخورد می شود؟

در اینجا این سوال مطرح می شود که اگر یه تبعه ایرانی بدون مجور وارد خاک افغانستان شود دولت افغانستان با وی چگونه برخورد خواهد کرد؟ این سوال را می توان در خصوص ورود اتباع ایرانی بدون مجور به خاک ترکیه و عراق نیز از مسئولان کشورمان پرسید.

امروز مهاجرانی که به دلیل جنگ زدگی به آنها پناه داده بودیم خود به صاحب خانه هایی تبدیل شده اند که علیرغم بروز هزینه های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی به جامعه قصد طرد کشور را ندارند و به مهمترین معضل جامعه ما تبدیل شده اند.

با حضور یک افغان نیز در استان مخالفیم

در این میان رئیس پلیس کرمان در آخرین اظهار نظر خود با تبیین تبعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی حضور طولانی مدت اتباع بیگانه، گفته است که با حضور حتی یک افغانی در کرمان هم مخالفیم.

سردار حسین چناریان که در این خصوص در آخرین مصاحبه مطبوعاتیش سخن می گفت اظهارداشت: اقشار مختلف مردم شهرستانهای استان از این موضوع ناراحت و گلایه مندند.



وی افزود: در برخورد با اتباع بیگانه و افغانی تابع دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور هستیم و طبق این دستورالعمل هر نهادی به وظیفه خود عمل می کنند که پلیس نیز وظیفه خود را که همانا دستگیری و طرد این افراد است به انجام رسانده و می رساند.

طی یک سال 100 هزار افغانی طرد شده اند



فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان با بیان اینکه پلیس همواره در انجام وظیفه خود در این حوزه نمره قبولی گرفته است، اظهار داشت: انجام این وظیفه بخش قابل توجهی از توان پلیس را نیز مصروف خود می کند به طوریکه در یک سال طبق آمار یکصد هزار افغانی دستگیر و طرد شدند.



وی گفت: در گذشته با حساسیت و اقدامات مقتضی با این قضیه بطور کامل برخورد نشده و دیدگاههای خاصی در این مورد وجود داشته است.

برخی افاغنه وارد زندگی اجتماعی مردم شده اند/ مردم با پلیس همکاری کنند



سردار چناریان با بیان اینکه با این موضوع باید با دید ملی و امنیتی نگاه و برخورد کرد، افزود: برخی افاغنه وارد زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم شده اند و مردم باید به تبعات این کار توجه داشته باشند و از اعتمادهای بی مورد پرهیز کنند.



وی با بیان اینکه همکاری مردم با پلیس بهترین عامل در طرد افاغنه است، گفت: متأسفانه برخی افراد جامعه به آنها پناه می دهند و آنها را از چشم پلیس پنهان می کنند و حتی آنها را به زندگی شخص و خصوصی خود وارد می کنند که این موضوع می تواند تبعات مختلف فرهنگی و امنیتی داشته باشد.

تصمیم نهایی با دولت است/ نظر خود را اعلام کرده ایم



وی گفت: پلیس استان نظر خود را به شورای تأمین اعلام کرده است و سایر اعضای شورای تأمین نیز نظرات کارشناسی خود را اعلام کرده اند و جمع بندی نظرات شورا به وزارت کشور ارسال شده و تصمیم گیری نهایی در این مورد با دولت است.



این مسئول امنیتی در پاسخ به این سئوال که آیا شما به عنوان فرمانده انتظامی استان با ممنوعیت اعلام حضور افاغنه در استان موافقیت یا مخالف، گفت: پلیس استان با حضور حتی یک نفر افغانی و اتباع بیگانه هم در استان مخالف است.



وی اضافه کرد: اما باید به این نکته توجه کرد که ممنوع اعلام کردن کامل، بدون انجام فعالیتهای فرهنگی و جانبی مورد نیاز، نظیر آموزش و تأمین نیروی کار جایگزین افاغنه، پاک کردن صورت مسئله است و بلکه باید شرایطی فراهم شود که حضور و تردد همه افاغنه تا آن زمان ضابطه مند شود.



وی گفت: در حال حاضر بیش از 170 هزار افغانی مجاز و غیرمجاز در استان کرمان حضور دارند.