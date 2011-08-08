مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

ایران :

رهبر معظم انقلاب: منازعات سیاسی، اشرافی‌گری و رفتار قبیله‌ای مذموم است

تغییر نظام پیش دانشگاهی تصویب شد

محاکمه ناپدری هانیه کوچولو در غیاب خبرنگاران

تفاهم:

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: حذف یارانه نقدی ایرانیان خارج از کشور

وزیر نفت: عقب ماندگی نسبت به سند چشم انداز 20 ساله

تیم نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد



تهران امروز:

تخلف نفتی دولت اصلاح شد

دیدار مهم جمعی از مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب

احتمال تصویب دیه 56 میلیون تومانی

جام جم :

واکنش وزارت علوم به حذف 13 رشته دانشگاهی

خزر، انزلی را غرق می‌کند

توفان خورشیدی زمین را تهدید می‌کند

بهار عربی به سرزمین‌های اشغالی هم رسید



جوان:

انگلیس شنبه شب را در التهاب صبح کرد؛ فقرای تاتنهام لندن را به آتش کشیدند

افکار عمومی آماده اجرای مقتدرانه امر به معروف

سرلشگر جعفری: مسئولیت سپاه محدود به مقابله با تهدیدات نیست



حمایت:

قتل جوان سیاه پوست به دست پلیس، لندن را به آشوب کشید؛ لندن در آتش و خون

رهبر معظم انقلاب: از منفی‌گرایی یا مثبت گرایی مطلق پرهیز شود

شرکت ملی گاز هشدار داد: 15 درصد مشترکان گاز خانگی قبض زرد گرفتند

معافیت 50 ساله‌ها از خدمت سربازی



خراسان:

رهبر انقلاب:‌ باید از منفی گرایی یا مثبت گرایی مطلق پرهیز شود

نحوه استمهال بدهی بانکی واحدهای صنعتی آسیب پذیر از افزایش قیمت انرژی اعلام شد

گزارش عینی خراسان از پیشروی نگران کننده بیابان در شرق کشور



دنیای اقتصاد:

زمان مناسب تغییر بسته پولی

آغاز رسمی نظارت بر صندوق توسعه ملی

بورس در انتظار بازارهای جهانی

شورش اقتصادی علیه رژیم اشغالگر



شرق:

سردار قاسمی وزیر نفت را اعلام کرد: قرارگاه خاتم، جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی

سخنگوی اوقاف: ادعای وجود 100 هزار مقبره امامزاده را رد کردیم

دعایی: می‌پذیریم مشی نهایی ما نزدیک به اصلاح طلبی بوده است



فرهیختگان:

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی: شاخص ما برای تعامل با دولت دیدگاه‌های مقام معظم رهبری است

رئیس قوه قضائیه دستور داد: گشایش دوباره پرونده سقوط C130

شمال لندن در آتش اعتراض



قدس:

مقام معظم رهبری: در بررسی شرایط کشور: باید از منفی گرایی یا مثبت گرایی مطلق پرهیز شود

سردار جعفری: سپاه باید پیش برنده جبهه‌های اقتصادی باشد

اسم استقلال تیم‌های عربی را می‌ترساند



کیهان:

رهبر معظم انقلاب: توانایی غلبه بر انواع تهدیدها یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت نظام است

اختصاص 50 میلیارد تومان برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

جلسه اضطراری در کاخ سفید به دنبال هلاکت 31 تفنگدار آمریکایی



ملت ما:

انتقاد یک مرجع تقلید از وضعیت اخلاقی جامعه: صداقت و اخلاق در جامعه کمرنگ شده است

واگذاری نیمی از هما به قیمت 1759000000000 تومان

افزایش مبادلات تجاری ایران و چین به 40 میلیارد دلار



همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: نقاط منفی و مثبت با هم دیده شود

قطارهای تازه نفس از راه رسیدند

تیم کشتی نوجوانان، قهرمان آسیا شد

