بارقه های امید در قطب مرگ جهان/ تصاویر دردناک قحطی در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای آفریقایی از لحاظ بهره مندی از منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شوند. بهره مندی از معادن فلزات گرانبها و مرکبات ویژه مناطق گرمسیری باعث شده اکثر کشورهای آفریقایی مشکلی از جهت تامین درآمدهای خود نداشته باشند.
اما در سومالی طی 15 سال گذشته که جنگ داخلی جریان داشته، اوضاع کمی متفاوت است. جنگ داخلی در سومالی باعث شده این کشور به سرنوشت شومی گرفتار شود. کشوری که از لحاظ برخی شاخصها از جمله پایین بودن میزان مبتلایان به ایدز در رتبه نخست قاره سیاه و جهان قرار دارد و از لحاظ توسعه صنایع ارتباطات، حمل و نقل و کشتیرانی نیز از کشورهای مهم این قاره محسوب شود.
در سومالی کشاورزی مهمترین بخش فعالیتهای اقتصادی بوده و حدود ۴۰ درصد درآمد سرانه و حدود ۶۵ درصد درآمد صادراتی را به خود اختصاص میدهد. اقوام کوچ نشین (ایل) که برای ادامه حیات به دامهای خود وابسته هستند نیز بخش عمدهای از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. پس از دام، موز دیگر قلم صادراتی مهم سومالی است. از طرفی شکر، ذرت و ماهی اقلام تولیدی برای مصرف داخلی هستند. بخش صنعتی نه چندان بزرگ این کشور که در فرآوری محصولات کشاورزی فعالیت میکند، ۱۰ درصد درآمد سرانه را ایجاد می نماید.
اما نکته غم انگیز و دردناک این است سومالی یکی از بالاترین درصدهای مرگ و میر کودکان جهان را داراست. 10 درصد از کودکان در هنگام تولد و ۲۵ درصد از آنهایی که در هنگام تولد جان سالم بدر میبرند قبل از رسیدن به پنج سالگی از دنیا میروند. ولی از سوی دیگر، سومالی از لحاظ مبتلایان به ویروس اچ آی وی (ایدز) کمترین درصد در آفریقا و جهان را داراست. در سومالی که از زمان آغاز جنگ داخلی و به مدت 15 سال در انزوا بوده و دارای جمعیت مذهبی مسلمان نیز میباشد نرخ ایدز در حد یک و نیم تا ۲ درصد کل جمعیت بزرگسال میباشد.
این در حالی است که در آخرین تحولات این کشور بحران زده رئیس جمهوری سومالی از آزادی کامل موگادیشو پایتخت این کشور از دست شورشیان الشباب خبر داد. وی روز گذشته تاکید کرد: پایتخت آزاد شد و به زودی مابقی کشورش نیز آزاد خواهد شد.اعلام این خبر باعث شده مردم سومالی کمی به آینده این کشور که آنرا خالی از جنگ و درگیری ترسیم می کنند، امیدوار شوند اما به نظر می رسد راهی طولانی برای تحقق این مسئله باید طی شود.
خاطرنشان می شود سومالی کشوری است در شرق قاره آفریقا بوده و پایتخت آن موگادیشو است که از سال ۱۹۹۱ چند قبیله در شمال این کشور با نام سومالیلند اعلام استقلال کردهاند و از آن سال تاکنون این کشور درگیر جنگ های داخلی است. الشباب یک گروه تندروی سومالیایی است که خود را وابسته به گروه القاعده می داند. این گروه بخش هایی از مرکز و جنوب سومالی را کنترل میکند و به دفعات به نیروهای دولتی و اتحادیه آفریقا در موگادیشو حمله کرده است.
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