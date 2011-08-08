بارقه های امید در قطب مرگ جهان/ تصاویر دردناک قحطی در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، کشورهای آفریقایی از لحاظ بهره مندی از منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شوند. بهره مندی از معادن فلزات گرانبها و مرکبات ویژه مناطق گرمسیری باعث شده اکثر کشورهای آفریقایی مشکلی از جهت تامین درآمدهای خود نداشته باشند.

اما در سومالی طی 15 سال گذشته که جنگ داخلی جریان داشته، اوضاع کمی متفاوت است. جنگ داخلی در سومالی باعث شده این کشور به سرنوشت شومی گرفتار شود. کشوری که از لحاظ برخی شاخصها از جمله پایین بودن میزان مبتلایان به ایدز در رتبه نخست قاره سیاه و جهان قرار دارد و از لحاظ توسعه صنایع ارتباطات، حمل و نقل و کشتیرانی نیز از کشورهای مهم این قاره محسوب شود.

در سومالی کشاورزی مهمترین بخش فعالیت‌های اقتصادی بوده و حدود ۴۰ درصد درآمد سرانه و حدود ۶۵ درصد درآمد صادراتی را به خود اختصاص می‌دهد. اقوام کوچ نشین (ایل) که برای ادامه حیات به دام‌های خود وابسته هستند نیز بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. پس از دام، موز دیگر قلم صادراتی مهم سومالی است. از طرفی شکر، ذرت و ماهی اقلام تولیدی برای مصرف داخلی هستند. بخش صنعتی نه چندان بزرگ این کشور که در فرآوری محصولات کشاورزی فعالیت می‌کند، ۱۰ درصد درآمد سرانه را ایجاد می نماید.

اما نکته غم انگیز و دردناک این است سومالی یکی از بالاترین درصدهای مرگ و میر کودکان جهان را داراست. 10 درصد از کودکان در هنگام تولد و ۲۵ درصد از آنهایی که در هنگام تولد جان سالم بدر می‌برند قبل از رسیدن به پنج سالگی از دنیا می‌روند. ولی از سوی دیگر، سومالی از لحاظ مبتلایان به ویروس اچ آی وی (ایدز) کمترین درصد در آفریقا و جهان را داراست. در سومالی که از زمان آغاز جنگ داخلی و به مدت 15 سال در انزوا بوده و دارای جمعیت مذهبی مسلمان نیز می‌باشد نرخ ایدز در حد یک و نیم تا ۲ درصد کل جمعیت بزرگسال می‌باشد.