به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تخصصی هنر اسلامی با حضور محسن مومنی رئیس حوزه هنری، مجتبی رحماندوست عضو فرهنگستان هنر، محمدحسن شجاعی‌فرد مشاور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و خسرو زینال‌زاده معاون آموزشی و پژوهشی حوزه هنری عصر دیروز در حوزه هنری افتتاح شد.

مومنی در این مراسم با بیان این مطلب که افتتاح مرکز هنر اسلامی آرزوی بزرگ و دیرینه او و عده بسیاری از 20 سال گذشته بوده است، اظهار کرد: آموزش فعلی هنر در دانشگاه‌ها ناکارآمد است و از این آموزش چیزی عاید انقلاب اسلامی نمی‌شود. در کشور آنقدر هنر غربی و سبک و سیاق آن به عنوان یک ارزش و حقیقت پذیرفته شده است که نمی‌توان نظری بر خلاف آن داد.

وی افزود: در حالی که انقلاب اسلامی آغاز دوباره تاریخ در زمانی بود که همه تصور می کردند تاریخ به پایان رسیده است. آنچه ارزش‌های غربی را جهانی کرده است هنر است. اما ما در این عرصه موفق نبوده و نتوانسته ایم از آرمان‌های انقلاب اسلامی در قالب هنر دفاع کنیم.

ریئیس حوزه هنری تصریح کرد: در دانشگاه‌ها به دلیل اتکا به تاریخ یونان باستان در زمینه هنر طوری وانمود می‌شود که انگار ایران و اسلام تاریخ هنری نداشته اند و دانشجو به این علت احساس حقارت می‌کند.

وی با بیان این مطلب که روزگاری هنر به عنوان یک امانت الهی که قداستی از جنس آسمان دارد شناخته می شد، گفت: زمانی هنرجویان برا ی یادگیری هنر سختی بسیاری می‌کشیدند و آنها باید به اصطلاح اهلی می شدند تا لایق شاگردی بزرگان شوند و بعد از امتحان های متعدد و تزکیه نفس در صورتی که آمادگی پذیرش این امانت را داشتند مورد تعلیم قرار می گرفتند. اما در دنیای امروز این حرف‌ها افسانه به حساب می آید.

مومنی با اشاره به تذکر دهنده بودن هنر اصیل و یادآوری معاد توسط آن اظهار کرد: اکنون سنت‌هایی که در آموزش هنر به آن‌ها اعتقاد داشتیم از بین رفته‌اند. اما باید توجه کرد انقلاب اسلامی معجزه قرن و اتفاق بزرگی است که ما در راستای توجه به این ارزش و ارائه آموزش هنر اسلامی تلاش کرده‌ایم که امروز بخشی از این تلاش به ثمر می رسد.

هنر متعهد توسط هنرمند متعهد خلق می‌شود

رحماندوست در ادامه این مراسم طی سخنانی گفت:همواره از ادبیات و هنر متعهد سخن گفته ایم اما این امر نادیده گرفته شده که جز با فرد متعهد چنین هنری تولید نمی شود و از کوزه همان برون تراود که در اوست به همین سبب چاره ای جز تربیت انسان های متعهد برای خلق چنین هنری نداریم.

وی تصریح کرد:باید اعتکافی 10 ساله را نیت کرده و با مطالعه و تحقیق و کار و اندیشه ادامه راه را طی کنیم و به همین زودی به فروش خارجی و خریدار و طرح در رسانه امیدوار نباشیم. به این شکل با گذشت مدت زمانی هرچند طولانی و دشوار هنرمندان اسلامی نه به شکل قطره و باران بلکه چون سیلی همه آنچه بر سر راه انقلاب ایستاده را از میان برمی‌دارند.

عضو فرهنگستان هنر اظهار کرد: هرچه صرف آموزش هنر اسلامی شود سرمایه‌گذاری است و نه هزینه و مصرف. اما اکنون با گذشت 34 سال از انقلاب زمانی که در سفر با بسیج هنرمندان به لبنان، آن‌ها از ما فرمولی برای هنر اسلامی می‌خواهند از ارائه راهکار عاجزیم. اما هنر باید عرصه‌ای برای نمایش بال سرخ شهادت و بال سبز ظهور برای شیعیان باشد.

شجاعی فرد مشاور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری نیز با حضور در این مراسم در سخنانی گفت: در کتب دینی آمده است خدای متعال نعمتی لطیف تر از هنر خلق نکرده است و از آنجایی زمان آفرینش انسان به خود تبارک الله می گوید که زیبایی تنها در چارچوب هنر تجلی می کند. طبق فرمایش مقام معظم رهبری که می‌فرمایند: هر اندیشه‌ای که در قالب هنر در نیاید ماندگار نمی‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی های هنر ذوق است که باید پالایش شده و حشو و زائد آن حذف شود تا به صورت علم درآید . اولین عنصر سازنده در آموزش هنر نیز هنرمند است که باید قابلیت پر شدن از این ماده مطهر را در خود داشته باشد. ما از آنجایی در هنر موفق نبوده ایم که اندیشه های غربی را در ظرف انقلاب اسلامی ریخته ایم و نتیجه عکس گرفته ایم.

شجاعی فرد تصریح کرد: انقلاب دنیا با هنر صادر شده است و ما در کنار محیط آلوده هنری با تاسیس مرکز آموزش هنر اسلامی و حوزه هنری می توانیم گام های اساسی برداریم.

زینال‌زاده نیز در ادامه مراسم گفت: هنرمندانی که الگوی اخلاقی مناسبی ندارند نمی توانند اهداف و فرهنگ اسلامی را تبیین کنند و تقلید ناخوشایند فیلمسازی از غرب نمی تواند یک اثر خوب در ابعاد انقلاب تولید کند. همینطور هنرمندان را نمی توان افرادی عادی خواند بلکه آنها مصلحان بشریت و الهام بخش هستند .

وی افزود: استعداد هنری تنها نکته موثر نیست و افکار و رفتار هنرمند نیز باید سنجیده باشد. حوزه هنری به عنوان متکفل انقلاب اسلامی فعالیت مرکز آموزشی هنر را در آبان 88 به صورت آزمایشی در رشته های سینما، انیمیشن و بازی رایانه ای آغاز کرد و در تلاش است روش های سنتی اخلاقی فراموش شده در آموزش هنر را دوباره پررنگ کند.

این مراسم با حضور هنرجویان و اساتید مرکز آموزش تخصصی هنر اسلامی همزمان با اذان مغرب به پایان رسید.