آخرین مدال قهرمانی در خاک/ حمایت وزیر ورزش از خانواده "صادقی نیا"

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پیگیریهای خبرگزاری مهر هیئتی از فدراسیون کاراته استان به سرپرستی حسین نگینی عضو هیئت رئیسه فدراسیون کاراته و نایب رئیس سبک های آزاد فدراسیون کاراته و همچنین سید مرتضی خورشید رئیس سبک کیوکوشین ایران و عضو کمیته فنی سبک های آزاد کاراته در منزل کاراته کار لرستانی حضور یافتند.

در جریان این دیدار خانواده مرحوم صادق نیا در سخنانی به طرح برخی مسائل خود با هیئت اعزامی پرداختند. همچنین رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران که موفق به حضور در لرستان نشده بود در تماسی تلفنی با خانواده مرحوم صادق نیا گفتگو کرد و پیرامون حل مسائل و پیگیری مشکلات آنان قول مساعد داد.

بنابراین گزارش در جریان سرکشی هیئت اعزامی از فدراسیون کاراته مدال، لوح و کاپ قهرمانی مسابقات سبک کیوکوشین کشور که در جریان آن محمودرضا صادق نیا دچار ایست قلبی شده بود به خانواده آن مرحوم اعطا شد تا آخرین مدال مرحوم صادق نیا در نبودش به کلکسیون مدال هایش افزوده شود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون کاراته و نایب رئیس سبک های آزاد فدراسیون کاراته در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر حمایت از خانواده کاراته کار لرستانی اظهار داشت: قرار است نامه ای از طرف فدراسیون کاراته کشور به وزیر ورزش و جوانان برای حمایت از خانواده این کاراته کار لرستانی ارسال شود.

حسین نگینی با بیان اینکه همچنین در این راستا از طریق صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان کشور حمایتهای لازم نیز صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: قرار بر این است که از طریق این صندوق حق و حقوق لازم به خانواده این کاراته کار لرستانی پرداخت شود.

وی با تاکید بر اینکه دلیل حضور هیئت اعزامی از فدراسیون کاراته در لرستان حمایت از خانواده کاراته کار لرستانی است ادامه داد: رئیس فدراسیون کاراته کشور نیز در زمینه حمایت از این خانواده قول مساعد داده است.

نگینی با تاکید بر حمایت سازمان تربیت بدنی در این زمینه نیز بیان داشت: سازمان تربیت بدنی کشور موظف است در این زمینه حمایتهای لازم را از خانواده این کاراته کار لرستانی داشته باشد.

گفتگوی خبرنگار مهر با هیئت اعزامی از فدراسیون کاراته

وی با بیان اینکه این کاراته کای لرستانی عضوی از خانواده کاراته کشور محسوب می شده است، عنوان کرد: به طور حتم خانواده کاراته ایران نیز از خانواده این کاراته کای لرستانی حمایتهای لازم را انجام خواهد داد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون کاراته و نائب رئیس سبک های آزاد فدراسیون کاراته با بیان اینکه مرحوم محمود رضا صادق نیا از اعضای خانواده معظم شهدا بوده است، ادامه داد: وظیفه ما است که نسبت به همه خانواده شهدای کشور و به خصوص خانواده مرحوم محمود رضا صادق نیا ادای دین کنیم.

اعطای کاپ قهرمانی مرحوم صادق نیا به پدر و برادر وی

نگینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی شائبه ها پیرامون عدم حضور پزشک در زمان برگزاری مسابقه مرحوم محمودرضا صادق نیا بیان داشت: زمان برگزاری این مسابقه پزشک مسابقات از طرف سازمان تربیت بدنی و فدراسیون کشتی کشور و نیروی زمینی ارتش حضور داشته است.

وی با بیان اینکه بر اساس اظهار نظر پزشک مسابقات مرحوم محمودرضا صادق نیا بر اثر ایست قلبی فوت کرده است، یادآور شد: تمام برنامه ریزی های لازم توسط سازمان تربیت بدنی و فدراسیون کاراته کشور برای برگزاری این دوره از مسابقات به نحو مطلوب انجام گرفته بود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون کاراته و نائب رئیس سبک های آزاد فدراسیون کاراته با بیان اینکه پزشکی که در زمان برگزاری مسابقه مرحوم محمود رضا صادق نیا حضور داشته عضو سازمان نظام پزشکی کشور است، افزود: باشگاهی که مسابقات در آنجا برگزار شده نیز جزء باشگاههای مطرح کشور است و امکانات و تجهیزات لازم را در صورت بروز هرگونه مشکل در اختیار داشته است.

بنابر این گزارش محمودرضا صادق نیا ورزشکار باسابقه لرستانی همزمان با 31 تیرماه سالجاری در سن 35 سالگی در حین مسابقات قهرمانی کاراته کشور دچار ایست قلبی شد و دار فانی را وداع گفت. مراسم خاکسپاری این ورزشکار با اخلاق لرستانی همزمان با روز تولدش بدون حضور مسئولان ملی و استانی و در اوج مهجوریت برگزار شد.

مرحوم محمود رضا صادق نیا در سال 1371 ورزش کیوکوشین کاراته را در شهرستان خرم آباد آغاز کرد و در طول دوران فعالیت ورزشی 18 ساله خود در این رشته توانست بارها به مقام قهرمانی کیوکوشین و سبکهای آزاد استان نائل شود.

این در حالیست که این ورزشکار با اخلاق لرستانی بیش از 10 دوره مقام قهرمانی کیوکوشین در رده های مختلف جوانان، امید و بزرگسالان را کسب کرده و عضو تیم ملی کشور بوده است.

آخرین حکم قهرمانی مرحوم صادق نیا - همزمانی تاریخ قهرمانی و مرگ

مرحوم محمودرضا صادق نیا دارای کمربند مشکی دان 4 بوده و گواهینامه مربیگری و داوری را زیر نظر رئیس سازمان جهانی کیوکوشین و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی دریافت کرده بود.

مرحوم صادق نیا در مسابقات قهرمانی کشور پس از پشت سر گذاشتن چندین حریف قدر خود متاسفانه و در کمال ناباوری و در جلوی دیدگان دوستان و اعضای تیم اعزامی به مسابقات در روز 31 تیرماه سالجاری دچار ایست قلبی و دار فانی را وداع گفت.

بنابراین گزارش اداره کل تربیت بدنی استان لرستان پیش از این مدعی شده بود که این ورزشکار لرستانی بدون کسب مجوز به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شده و مسئولیت پیگیری اتفاق رخ داده بر عهده این اداره کل نیست.

این در حالیست که مسئول کمیته سبکهای آزاد هیئت کاراته لرستان و عضو کمیته فنی و داوری کیوکوشین کان کشور در واکنش به این ادعا اعلام کرد که برخلاف ادعاهای تربیت بدنی استان لرستان مرحوم محمودرضا صادق نیا طبق روال قانونی به مسابقات کشوری کیوکوشین با شماره بخشنامه 1077/95/265 مورخه 18 تیرماه فدراسیون کاراته که در تهران برگزار شد اعزام شده است.

از سوی دیگر مسئولان تربیت بدنی استان لرستان با طرح این ادعاها از حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری این قهرمان کاراته سرباز زدند که این امر از سوی خبرگزاری مهر در گزارشهایی مورد انتقاد قرار گرفت که در نهایت مسئولان فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران برای دلجویی از خانواده این کاراته کار لرستانی در خرم آباد حضور یافتند.

.........................................

گزارش: فاطمه حسینی

عکس: محسن تیزهوش