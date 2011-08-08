به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی پس از پیروزی تیمش برابر ذوب‌آهن در اصفهان با تبریک روز خبرنگار ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خوب و تاکتیکی بود زیرا به نظر من ذوب‌آهن تاکتیکی‌ترین تیم‌ لیگ برتر است.

وی با اشاره به اینکه ذوب آهن مربی بزرگی مانند ابراهیم زاده که کنار من در تیم ملی بوده را در اختیار دارد، افزود: بازی این تیم با راه‌آهن را تماشا و آنالیز کردم و از نقاط ضعف و قوت بررسی اطلاع داشتم، به همین دلیل توانستیم با برنامه هافبک‌های ذوب‌آهن را از جریان بازی خارج کنیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز اضافه کرد: بازیکنانم را ستایش می‌کنم، بعد از شکست برابر صبا از نظر روحی روی آنها کار کردم و خوشبختانه این مسئله در موفقیت تیم تاثیرگذار بود. ضمن اینکه از تماشاگران تبریزی‌ که حدود 12 ساعت راه را طی و به ورزشگاه آمدند، هم تشکر می‌کنم.

وی در مورد هدفگذاری‌اش از با تیم تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: هر تیمی که وارد مسابقات لیگ می‌شود، هدف خاصی را دنبال می‌کند، تیم ما هدفش کسب سهمیه آسیایی است اما الان خیلی زود است که بخواهیم در این خصوص صحبت کنیم.

قلعه‌نویی که در دو فصل گذشته بارها تماشاگران اصفهانی تیم سپاهان را بهترین هواداران دنیا می‌خواند، تاکید کرد: هر مربی دوست دارد در تبریز مربیگری کند زیرا در هیچ کجای دنیا هواداران تبریزی را ندارد.

وی با بیان اینکه دوست ندارد در مورد سپاهان حرفی بزنم و تنها برای این تیم آرزوی موفقیت می‌کند، خاطرنشان کرد: سال گذشته سپاهان مدیریت هزینه کرد و زمانیکه با ساکت می‌خواستم به مکه بروم قسمش دادم چقدر هزینه کرده است زیرا می‌خواستم پس از بازگشت به ایران در برنامه 90 جوابگوی مردم باشم. وی هم گفت برای بازیکنان 8 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه کردیم که به همراه کادر اجرایی حدود 10 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ادامه داد: قصد نداشتم از سپاهان بروم اما برای ادامه همکاری دو شرط گذاشتم، اول بازیکنانم را حفظ کنم و بازیکنان مدنظرم را جذب کنند که حسینی گفت در سپاهان سقف قرارداد را رعایت می‌کند و نمی‌تواند بازیکنان را به قیمت‌های مدنظرشان نگه دارد. در حالیکه فوتبال ایران بدترین سال‌های عمرش را تجربه می‌کرد می‌توانستیم با قهرمانی در آسیا این وضع را عوض کنیم ولی مثل اینکه بعضی از فدراسیون نشینان نمی‌خواستند این اتفاق رخ دهد.

وی با بیان اینکه جنگی با عزیز محمدی نداشت و تنها با سقف قراردادها مخالف است زیرا این قانون نمی‌تواند به فوتبال کمک کند، خاطرنشان کرد: خودم مالی مشکلی نداشتم و حاضر بودم با سقف قرارداد مربیگری کنم اما می‌خواستم بازیکنان مدنظرم را حفظ و نفرات جدید را جذب کنند.

در پایان یکی از خبرنگاران از قلعه‌نویی پرسید که آیا این مسئله درست است که شما از هر تیمی که رفتید، به نوعی مانع نتیجه گیری این تیم شدید و چرا هرکجا رفتید آل نعمه و نفراتی مانند آن را به تیم خود می‌برید که این مربی با بیان اینکه لطفا سوال بعدی از پاسخ دادن به این سوال انصراف داد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که یکشنبه شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد با برتری یک بر صفر تیم تراکتورسازی به پایان رسید.