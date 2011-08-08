مجتمع صنعتی "تایر کورد" در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح بزرگ صنعتی تایر کورد با تولید نخ تایر با ظرفیت تولید سالانه 15 هزار تن و سرمایهگذاری هزار و 600 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم برای 250 نفر و غیرمستقیم دو هزار نفر، با حضور رئیسجمهور افتتاح شد.
مجتمع صنعتی تایر کورد تنها کارخانه در خاورمیانه است که علاوه بر منسوجات تایر اعم از پلی آمیدی و پلی استری و رایونی، نسبت به تولید منسوج تسمه نقاله، منسوجات تک لاب، سه لاب و همچنین لاینرهای صنعتی اقدام می کند که این منسوجات تاکنون از خارج کشور تهیه می شد.
در طرح صنعتی تایرکورد از جدیدترین ماشین آلات و فناوری روز دنیا استفاده شده است و این طرح بزرگ صنعتی ضمن تامین نیاز داخلی کشور، محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر میکند.
رئیسجمهور قبل از افتتاح رسمی مجتمع صنعتی تایر کورد از قسمتهای مختلف این طرح صنعتی بازدید کرد و متخصصان و مسئولان امر این طرح توضیحات لازم را به رئیسجمهور ارائه دادند.
همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه چندین طرح بزرگ صنعتی و تولیدی در استان افتتاح می شود همچنین عملیات اجرایی پروژه منوریل کلانشهر کرمانشاه شروع خواهد شد.
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