امکان ورود بدون کنکور المپیادیها به گروه پزشکی/ حمایت ویژه از رتبه برترها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی یکشنبه شب در محل موزه علوم پزشکی با اعلام این خبر افزود: دانشگاه توانسته است مجوز این نوع پذیرش را از میان المپیادی ها از وزارت بهداشت کسب کند و این افراد می توانند به دانشگاه آمده و با مصاحبه وارد رشته های گروه پزشکی شوند.

وی افزود: همچنین در صورتی که رتبه های برتر کنکور سراسری، دانشگاه علوم پزشکی تهران را برای تحصیل انتخاب کنند از حمایت های ویژه گروه استعداد درخشان دانشگاه برخوردار می شوند.

وی گفت: فعالیت شعب بین الملل دانشگاه با جدیت پیگیری می شود و با توجه به مشکلاتی که در جذب هیئت علمی داریم، به زودی با حمایت بخش غیر دولتی زمینه های کاری جدید شعب بین الملل تاسیس می شود.

وی به وجود 77 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره و خاطرنشان کرد: 29 درصد مقالات ISI در گروه علوم پزشکی ایرانی و 45 درصد مقالات این گروه در مدلاین متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

وی یادآور شد: دانشگاه در طی یکسال گذشته 400 رتبه در ESI رشد داشته است و در سه حوزه علوم پزشکی، داروسازی و علوم اجتماعی (social science) دارای رتبه است.

وی از افتتاح بزرگترین کتابخانه علمی کشور در گروه پزشکی خبر داد و گفت: این کتابخانه در نیمه دوم سال در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه اندازی می شود و دانشکده مجازی را نیز در آنجا راه اندازی می کنیم.

وی افزود: قرارداد همکاری با بخش غیردولتی برای ایجاد شهر دانش و سلامت منعقد شده است و به زودی در نزدیکی شهر تهران فعالیت اجرایی اولیه آن را آغاز می کنیم.

وی به سرمایه گذاری خیرین در حوزه سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: دو بیمارستان جدید در کنار بیمارستانهای زنان و حضرت فاطمه (س) راه اندازی می شود و در 15 ماه رمضان نیز کلنگ بیمارستان هزار تختخوابی جدید در بیمارستان امام خمینی تهران به زمین زده می شود. همچنین بزرگترین مرکز ترومای کشور در مرکز تروما بیمارستان سینا ایجاد می شود.