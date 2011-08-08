به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخش که در غرفه معاونت سیما برقرار شده، قسمت‌هایی از آکسسوارهای فیلم‌های مذهبی چون "امام علی(ع)"، "تنهاترین سردار"، "مسافر ری"، "مختارنامه"، "یوسف پیامبر(ع)"، "بشارت منجی"،"ولایت عشق"،"مردان آنجلس"و... به معرض نمایش گذاشته شده است.

طرح برپایی موزه سیما اولین بار در جریان بازدید علی دارابی از شهرک تلویزیونی - سینمایی غزالی مطرح شد که در خلال آن معاون سیما خاطر نشان کرد: موزه سیما تاریخ مصور تلویزیون در ایران خواهد بود. در این موزه می‌توان دستاوردهای خاطره‌انگیز سال‌ها فعالیت سیما را به نمایش گذاشت.

دارابی بدون اعلام زمان دقیق این اتفاق ابراز امیدواری کرد این موزه هر چه سریعتر راه اندازی شود.



