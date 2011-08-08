تهذیب رسانه ای رمز موفقیت در کار خبرنگاری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز خبرنگار یکشنبه شب با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری، شهردار و اصحاب رسانه در سرای سعدالسلطنه قزوین برگزار شد.



محمد حسین شفیعی ها در این مراسم گفت: موقعیت هر انسانی در گرو دسترسی به اطلاعات است و اگر کسی از وقایع روز بی خبر باشد نمی تواند تحلیل درستی از حوادث ارائه کند و به بیراهه می رود که در این راه خبرنگاران جلودار دستیابی مردم به اطلاعات درست هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: خبرنگار باید با بی طرفی کامل در انعکاس خبرها اعتماد مردم را جلب کند در غیر این صورت رسانه مخاطب خود را از دست خواهد داد.

وی افزود: اگر با استفاده از منابع خبری، مردم و خبرنگار یک مثلث منطقی شکل بگیرد اعتماد مردم جلب می شود و زمانی این اعتماد محقق می شود که خبر درست را به مخاطب منتقل کنیم.

شفیعی ها یادآورشد: خبرنگاران چشم و گوش مردمند و برای اصحاب رسانه هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که اعتماد مردم را از دست بدهند.

این مسئول اضافه کرد: خبرنگاران باید انتقال دهنده خواست عمومی مردم به مسئولان باشند و در این راه از جاده اعتدال و انصاف و بیان واقعیت خارج نشوند.

روزنامه نگاری اسلامی نیاز رسانه ای کشور

شفیعی ها در بخش دیگری از سخنانش روزنامه نگاری اسلامی را نیاز جامعه امروز دانست و یادآورشد: در شرایط کنونی گفتمان جدیدی در کار رسانه مطرح شده و آن شکل گیری روزنامه نگاری اسلامی است.

وی گفت: امروز دیگر نمی توان روزنامه نگاری را فقط از منابع غربی که با دیدگاههای ما مغایر است دریافت کرد و آموخت بلکه نیازمندیم تا با تحقق روزنامه نگاری اسلامی در کنار بیان حوادث با تحلیل درست مردم را در مسیر صحیح هدایت کنیم.

وی افزود: هنر ما فقط داشتن یک رسانه خوب نیست و ما باید زمانی راضی شویم که بازخورد رسانه خود را در بین مردم ببینیم و آن را تحلیل و ارزیابی کنیم.

تهذیب رسانه ای ضرورت کار خبری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: یک خبرنگار تا زمانی که به یک تهذیب درست نرسد در کار خود موفق نخواهد بود ودر صورتی که تهذیب در کار محقق نشود خبرنگار وارد حریم تهمت، دروغ خواهد شد و سیاه نمایی جلوه خواهد کرد.

وی مثبت گرایی و منفی گرایی مطلق را آفت کار رسانه دانست و یادآورشد: خبرنگار باید هر آنچه که در جامعه وجود دارد دقیق و درست به مردم منتقل کند تا مردم درست قضاوت کنند و دچار اشتباه نشوند.

جشنواره مطبوعات در مسیر اهداف کیفی باشد

شفیعی ها با اشاره به برگزاری جشنواره مطبوعات هم گفت: جشنواره مطبوعات هم باید حول محورهای مهم رسانه ای روز باشد و در کنار سنتهای رایج به سمت محورهای مشخص تعیین شده حرکت کند.

این مسئول فرهنگی بیان کرد: در جشنواره که بررسی یک سال فعالیت یک رسانه تلقی می شود باید ضریب افزایش سطح اطلاعات مردم توسط رسانه و امور کیفی و کمی هم مورد توجه قرار گیرد تا رسانه ها به سمت تعالی و پیشرفت حرکت کنند.

وی ارتقاء سطح علمی و تخصصی خبرنگاران را از رویکردهای مهم ارشاد در سالهای اخیر ذکر کرد و یادآورشد: در طول دو سال گذشته دو دوره تخصصی خبرنگاری در استان برگزار شد که امسال از سطح کیفی خوبی برخوردار بود و با استقبال اصحاب رسانه نیز مواجه شد.

شفیعی ها در خصوص ثبت اطلاعات خبرنگاران در سامانه سمان هم گفت: با راه اندازی این سایت ضمن ساماندهی فعالیت

خبرنگاران زمینه توزیع عادلانه خدمات رفاهی بین فعالان رسانه های فراهم خواهد شد.

در این مراسم از پیشکسوتان و خبرنگاران رسانه های گروهی استان تجلیل شد.