برگزاری جشنواره هم اندیشی شهر ایرانی، فرهنگی و مذهبی در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در راستای تدوین دانشنامه شهرهای فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایرانی در صدد انتخاب شهر ارومیه به عنوان نوزدهمین شهر ایرانی بوده که بدین منظور دبیرخانه هم اندیشی شهر ایرانی، شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ارومیه از عموم فرهیختگان، مولفان و علاقمندان جهت ارائه مقاله دعوت به همکاری کرده است
نقش رویدادهای تاریخی در شکل گیری شهرارومیه،بررسی زیر ساختهای تاریخی و فرهنگی، نقش ارومیه در حوادث سیاسی یکصد سال اخیر و در تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، آشنایی با مفاخر علمی و فرهنگی و بررسی باغات تاریخی ارومیه محورهای بخش تاریخ این همایش هستند.
ارومیه بر پایه شواهد و مدارک با ستان شناسی، بررسی شهر ارومیه به استناد مدارک تصویری، ارومیه از منظر سیاحان و جغرافیدانان، ویژگیهای اجتماعی ارومیه و نقش آن در مساکن سنتی ارومیه و مردم شناختی در آئینه ادبیات شفاهی و بررسی آئین ها و مراسم ارومیه محورهای بخش میراث فرهنگی این همایش هستند.
محورهای بخش شهرسازی این جشنواره نیز ارومیه شهر اقوام و ادیان، بررسی میراث معماری و شهر سازی بر جای مانده و از یاد رفته، محلات شهر ارومیه و نقش آن در هویت بخشی شهر، ویژگیهای طبیعی شهر ارومیه و نقش آن در گسترش کالبدی شهری، بررسی توسعه ادواری شهر ارومیه و ریخت شناسی " مورفولوژی" شهر ارومیه اعلام شدند.
بررسی ویژگیهای معماری بومی ارومیه، ویژگیهای طبیعی و نقش آن در شکل گیری بناهای شهری در ادوار مختلف، ریخت شناسی معماری شهر ارومیه با تأکید بر باورهای اقوام و ادیان و معماری شهر ارومیه و تاثیر و تاثر آن با کشورهای همجوار هم محورهای بخش معماری این همایش بودند.
محورهای بخش هنرهای تجسمی این همایش نیز بر اساس اعلام دبیرخانه این جشنواره نقش مایه های پیش از اسلام و دوره اسلامی در آثار هنری ارومیه، بررسی آثارتاریخی و فرهنگی ارومیه در موزه های بزرگ جهان، بررسی و تحلیل آثار هنرمندان ارومیه، سیر تحول خط و خوشنویسی در آثار و ابنیه تاریخی ارومیه و نمادها، نشانه ها، باورهای عامیانه، اسطوره ها، آیینها و مراسم در هنرهای تجسمی ارومیه است.
نایع دستی ارومیه، بازتاب هویت ارومیه، رومیه نگین هنرهای چوب ایران، پیشینه و سیری در تحولات صنایع دستی ارومیه، مشاهیر و نام آوران صنایع دستی ارومیه، سیر تحول هنرهای نمایشی ارومیه، نقش هنرمندان ارومیه در سینما، هنر دینی و تعزیه در ارومیه، ارتباط هنرهای نمایشی با فرهنگ بومی و سبکهای اجرایی و نوشتاری هنرهای نمایشی ارومیه نیز محورهای بخش صنایع دستی و نمایش این جشنواره اعلام شده اند.
محورهای بخش ادبیات و موسیقی این همایش نیز ادبیات عامیانه مردم ارومیه، دیرینه ادبیات عاشقی، شعر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، مشاهیر و مفاخر ادبی، زبان ترکی و لهجه های محلی، سیر تحول شعر و ادبیات، تکامل موسیقی، صفی الدین ارموی ونقش آن در تکامل علم موسیقی جهان اسلام، جایگاه موسیقی در آئینها و مراسم محلی و نقش طبیعت منطقه در موسیقی آشقی عاشقی هستند.
سیر تحول مطبوعات ارومیه از اولین مطبوعه تا کنون، نقش مطبوعات در تعامل اقوام و ادیان ارومیه، تاریخ و فرهنگ ارومیه در آئینه مطبوعات و مشاهیر و نام آوران مطبوعات ارومیه هم محورهای بخش مطبوعات این همایش بودند.
علاقمندان باید با ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان رتبه علمی، آدرس، شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی نسبت به ارسال چکیده مقاله تا 10 شهریور و اصل مقاله تا 25 شهریور اقدام کنند.
شرکت کنندگان باید آثار خود را به آدرس میدان انقلاب، استانداری آذربایجان غربی، دفتر امور اجتماعی، دبیرخانه هم اندیشی شهر ایرانی، شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ارومیه و یا به آدر اینترنتیE-mail: info@urmia19.ir ارسال کنند
نظر شما