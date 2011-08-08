برگزاری جشنواره هم اندیشی شهر ایرانی، فرهنگی و مذهبی در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در راستای تدوین دانشنامه شهرهای فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایرانی در صدد انتخاب شهر ارومیه به عنوان نوزدهمین شهر ایرانی بوده که بدین منظور دبیرخانه هم اندیشی شهر ایرانی، شهر تاریخی، فرهنگی و مذهبی ارومیه از عموم فرهیختگان، مولفان و علاقمندان جهت ارائه مقاله دعوت به همکاری کرده است

نقش رویدادهای تاریخی در شکل گیری شهرارومیه،بررسی زیر ساختهای تاریخی و فرهنگی، نقش ارومیه در حوادث سیاسی یکصد سال اخیر و در تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، آشنایی با مفاخر علمی و فرهنگی و بررسی باغات تاریخی ارومیه محورهای بخش تاریخ این همایش هستند .

ارومیه بر پایه شواهد و مدارک با ستان شناسی، بررسی شهر ارومیه به استناد مدارک تصویری، ارومیه از منظر سیاحان و جغرافیدانان، ویژگیهای اجتماعی ارومیه و نقش آن در مساکن سنتی ارومیه و مردم شناختی در آئینه ادبیات شفاهی و بررسی آئین ها و مراسم ارومیه محورهای بخش میراث فرهنگی این همایش هستند .

محورهای بخش شهرسازی این جشنواره نیز ارومیه شهر اقوام و ادیان، بررسی میراث معماری و شهر سازی بر جای مانده و از یاد رفته، محلات شهر ارومیه و نقش آن در هویت بخشی شهر، ویژگیهای طبیعی شهر ارومیه و نقش آن در گسترش کالبدی شهری، بررسی توسعه ادواری شهر ارومیه و ریخت شناسی " مورفولوژی" شهر ارومیه اعلام شدند .

بررسی ویژگیهای معماری بومی ارومیه، ویژگیهای طبیعی و نقش آن در شکل گیری بناهای شهری در ادوار مختلف، ریخت شناسی معماری شهر ارومیه با تأکید بر باورهای اقوام و ادیان و معماری شهر ارومیه و تاثیر و تاثر آن با کشورهای همجوار هم محورهای بخش معماری این همایش بودند .

محورهای بخش هنرهای تجسمی این همایش نیز بر اساس اعلام دبیرخانه این جشنواره نقش مایه های پیش از اسلام و دوره اسلامی در آثار هنری ارومیه، بررسی آثارتاریخی و فرهنگی ارومیه در موزه های بزرگ جهان، بررسی و تحلیل آثار هنرمندان ارومیه، سیر تحول خط و خوشنویسی در آثار و ابنیه تاریخی ارومیه و نمادها، ‌نشانه ها، ‌باورهای عامیانه، ‌اسطوره ها، آیینها و مراسم در هنرهای تجسمی ارومیه است .

نایع دستی ارومیه، ‌بازتاب هویت ارومیه، رومیه نگین هنرهای چوب ایران، پیشینه و سیری در تحولات صنایع دستی ارومیه، مشاهیر و نام آوران صنایع دستی ارومیه، سیر تحول هنرهای نمایشی ارومیه، نقش هنرمندان ارومیه در سینما، هنر دینی و تعزیه در ارومیه، ارتباط هنرهای نمایشی با فرهنگ بومی و سبکهای اجرایی و نوشتاری هنرهای نمایشی ارومیه نیز محورهای بخش صنایع دستی و نمایش این جشنواره اعلام شده اند .

محورهای بخش ادبیات و موسیقی این همایش نیز ادبیات عامیانه مردم ارومیه، دیرینه ادبیات عاشقی، شعر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، مشاهیر و مفاخر ادبی، زبان ترکی و لهجه های محلی، سیر تحول شعر و ادبیات، تکامل موسیقی، صفی الدین ارموی ونقش آن در تکامل علم موسیقی جهان اسلام، جایگاه موسیقی در آئینها و مراسم محلی و نقش طبیعت منطقه در موسیقی آشقی عاشقی هستند .

سیر تحول مطبوعات ارومیه از اولین مطبوعه تا کنون، نقش مطبوعات در تعامل اقوام و ادیان ارومیه، تاریخ و فرهنگ ارومیه در آئینه مطبوعات و مشاهیر و نام آوران مطبوعات ارومیه هم محورهای بخش مطبوعات این همایش بودند .

علاقمندان باید با ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، عنوان رتبه علمی، آدرس، شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی نسبت به ارسال چکیده مقاله تا 10 شهریور و اصل مقاله تا 25 شهریور اقدام کنند .