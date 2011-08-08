۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

با پذیرش دانشجوی خارجی/

دانشگاه ایلام به دانشگاه بین‌المللی ارتقا می‌یابد

تعداد دانشکده های دانشگاه ایلام با تاسیس 3 دانشکده و ارتقاء یک آموزشکده به دانشکده و 4 دانشکده پیشین این دانشگاه به عدد 8 رسید و این دانشگاه در آینده به دانشگاه بین المللی ارتقا می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس، مجوز تاسیس دانشکده نفت و گاز اخذ شده و با افتتاح ساختمان، این دانشکده به زودی راه اندازی می شود.

همچنین مجوز راه اندازی دانشکده پدافند غیرعامل و دانشکده الهیات از سوی این دانشگاه دریافت شد و با ارتقاء آموزشکده دامپزشکی به دانشکده پیرا دامپزشکی، تعداد دانشکده های دانشگاه ایلام به عدد 8 می رسد.
 
با رایزنیهای انجام گرفته با مقامات وزارت علوم در سالهای آینده پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه ایلام انجام می شود و دانشگاه ایلام به دانشگاه بین المللی ارتقا می یابد.
