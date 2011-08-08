به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس، مجوز تاسیس دانشکده نفت و گاز اخذ شده و با افتتاح ساختمان، این دانشکده به زودی راه اندازی می شود.

همچنین مجوز راه اندازی دانشکده پدافند غیرعامل و دانشکده الهیات از سوی این دانشگاه دریافت شد و با ارتقاء آموزشکده دامپزشکی به دانشکده پیرا دامپزشکی، تعداد دانشکده های دانشگاه ایلام به عدد 8 می رسد.

با رایزنیهای انجام گرفته با مقامات وزارت علوم در سالهای آینده پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه ایلام انجام می شود و دانشگاه ایلام به دانشگاه بین المللی ارتقا می یابد.