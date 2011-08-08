ویکی پدیا درحال مرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که تنها 10 سال از عمر ویکی پدیا می گذرد این دانشنامه آزاد آنلاین درحال نابودی است. "جیمی ولز" در کنفرانس سالانه ویکی پدیا با ابراز نگرانی از این مسئله گفت: "هیچکس حاضر نیست ویکی پدیا را به روز کند."

اساس این سایت برپایه اطلاعاتی است که هر کاربر می تواند در یک موضوع و مقوله خاص به روز کند و یا بنویسد، اما اکنون به نظر می رسد تعداد همکارانی که این به روزرسانی ها را انجام می دهند به شدت کاهش یافته است.

بنیانگذار ویکی پدیا افزود: "ما درحال ساماندهی تعداد ویرایشگرهای خود نیستیم. به نظر من این مسئله، یک بحران وخیم نیست اما بسیار مهم است."

همکاران قدیمی که همیشه اطلاعات خود را برای غنی شدن ویکی پدیا ارائه می کردند تا این سایت را به یک منبع مهم اطلاعاتی روی وب تبدیل کنند پیر شده اند، ازدواج کرده اند، خانواده تشکیل داده اند و دیگر زمان خود را به کارهای دیگری اختصاص می دهند.

براساس گزارش وب نیوز، زمانی که در سال 2001 ویکی پدیا عرضه شد خانه ای بود که به وب ایده ساخت یک منبع جدید اخبار در دسترس و کاملاً رایگان را ارائه می کرد.

امروز یک دهه از تولد این دانشنامه آنلاین آزاد جهانی گذشته است و به نظر می رسد که اشتیاق اولیه در به روزرسانی اطلاعات آن از بین رفته است.

یکی از علل این عدم اشتیاق، شبکه های اجتماعی هستند. به طوریکه سایتهایی چون فیس بوک و توییتر تمام انرژی نوجوانانی که زمانی با ویکی پدیا همکاری می کردند را جذب کرده اند.