به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه کارگردان‌های جوان بیشتر از آنکه به خود آنها، علایق و سلایقشان مربوط باشد، وابسته به تهیه‌کنندگانی است که این آثار را می‌سازند، شاهد احمدلو کارگردانی است که تجربه‌هایی متفاوت در سینما و تلویزیون دارد، در سینما دو فیلمی که ساخته بیشتر از آنکه شبیه او باشند و ردپای علایق و نگاه سینمایی‌اش را نشان دهند به حسن توکل‌نیا تهیه‌کننده این فیلم‌ها شبیه بودند.

طبیعی بود فیلمسازی جوان که می‌خواهد در دل سینمای حرفه‌‌ای فعالیت کند نمی‌تواند بی‌توجه به خواست تهیه‌کننده باشد دست کم تا زمانی که شرایط برای فعالیت او به شکل مستقل فراهم شود، اما در این مسیر سخت تا فضا مهیا شود کارگردان جوان مجبور به تن دادن به شرایط است و البته نمی‌توان کارنامه او را ارزیابی درستی کرد. شاهد احمدلو زمانی که به خواست تهیه‌کننده‌اش در سینما رضایت می‌دهد حاصل کار کمدی‌های بی‌رمقی مثل "چند می‌گیری گریه کنی؟" و "اگه می‌تونی منو بگیر" است.

در تلویزیون هم اگر تهیه‌کننده مجید اوجی باشد که به سراغ داستان‌های خانوادگی و شوخی‌های لطیف و طنزهای سالم می‌رود حاصل می‌شود "ماه عسل" و حال که تهیه‌کننده به دنبال شوخی‌های سبک و موقعیت‌های طنز تکراری است شاهد احمدلو که پیشتر فیلم تلویزیونی "موش" و مجموعه "ماه عسل" را ساخته نامش را پای مجموعه "سه دونگ، سه دونگ" ثبت می‌کند.

مجموعه "سه دونگ، سه دونگ" متاثر از مجموعه‌های طنز که چند سال اخیر ماه رمضان روی آنتن رفته و رضا عطاران مبدع و مبتکر ساخت آنها بوده تولید شده است، نوعی از واقع‌گرایی جعلی در این مجموعه‌ها دیده می‌شود، نزدیک شدن به مختصات زندگی عادی، تکیه کلام‌ها، شوخی‌ها و ... تا حدی می‌تواند تازه و جذاب باشد اما در شک فعلی و در نمونه نازلی مانند "سه دونگ، سه دونگ" این شوخی‌های رنگ پریده و تکراری دیگر دوست‌داشتنی نیستند.

شوخی با جوراب و کفش، دستشویی، ایجاد موقعیت‌های طنز به خاطر حضور شخصیت‌هایی که نقص جسمی دارند، پوشش‌های رنگارنگ و عجیب و غریب قرار است خنده را به لب تماشاگری بیاورد که سال‌ها است در مجموعه‌های مختلف این موقعیت‌ها و شوخی‌ها را دیده و معلوم نیست تا چه زمان باید به این جنس شوخی‌ها و ادا درآوردن شخصیت‌ها بخندد؟

شاهد احمدلو کارگردان ضعیفی نیست، گروه بازیگران این مجموعه هم بارها توان و استعدادشان را نشان داده‌اند و بعضی از آنها مانند مرجانه گلچین و سیروس گرجستانی تلاش می‌کنند نقش‌های تکراری‌شان را شیرین بازی کنند، جواد عزتی بازیگر بااستعدادی است اما در "سه دونگ، سه دونگ" چیزی از این استعداد و توانایی دیده نمی‌شود.

مجموعه "سه دونگ، سه دونگ" حتی به هدف اولیه‌اش که خنداندن مخاطب است نمی‌رسد، آخر قرار است تاکی تماشاگر به لباس‌های رنگارنگ یوسف صیادی (در نقش دایی غلام) و اشتباه انگلیسی حرف زدن او بخندد؟ به این که عموپرویز (محمد کاسبی) و همسرش با لباس‌های اجق و وجق شباهتی به کسانی ندارند که سال‌ها خارج از ایران زندگی کرده‌اند چقدر می‌شود خندید؟ و به این که جوزپه (جعفر) در اولین شب اقامتش نیاز به پیژامه دارد؟

شاهد احمدلو از نسل تازه کارگردان‌های سینما و تلویزیون است و انتظار می‌رود صاحب نگاه و سلیقه‌ای ویژه باشد، تقلید از دیگران و تکرار شوخی‌های سبک و پیش‌پافتاده برای او امتیازی محسوب نمی‌شود.

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محدثه واعظی‌پور

