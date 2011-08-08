کوره افقی "پرلیت"در زنجان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کاظمی صبح دوشنبه در مراسم بازدید مسئولان استان زنجان از شرکت تعاونی دانش بنیان چمران، با بیان اینکه ۷۵ درصد پرلیت جهان در ساختمان استفاده می شود، افزود: خواص عایقی ویژه، سبکی وزن، آکواستیک صدا از جمله ویژگی های بارز این ماده است.



وی از پرلیت به عنوان یک شیشه ولکانیکی آلومینه سیلیکاته با ترکیب مشابه ریولیت یا آندزیت نام برد و ادامه داد: با توجه به جذب ۹۵ درصد جرم حجمی پرلیت با آب، با استفاده از برخی افزودنی ها پرلیت را آب گریز کرده و میزان جذب آب در پرلیت را به هشت الی ۱۲ درصد رسانده است.



کاظمی قطعات ساختمانی از جمله سنگ نما و محصولات پیش ساخته، عایق پرکننده، آجر عایق صوتی، پوشش سقف، عایق کاری کف و پوشش لوله ها را از جمله موارد استفاده پرلیت در ساخت و ساز عنوان کرد و تصریح کرد: این ماده معدنی قابلیت استفاده در صنعت ساختمان، نفت، کشاورزی، صنایع غذایی، شیمیایی و دارویی، صنعت کاظمی قطعات ساختمانی از جمله سنگ نما و محصولات پیش ساخته، عایق پرکننده، آجر عایق صوتی، پوشش سقف، عایق کاری کف و پوشش لوله ها را از جمله موارد استفاده پرلیت در ساخت و ساز عنوان کرد و تصریح کرد: این ماده معدنی قابلیت استفاده در صنعت ساختمان، نفت، کشاورزی، صنایع غذایی، شیمیایی و دارویی، صنعت ریخته گری فلزات مذاب، صنایع تولید قیر و استفاده به عنوان عایق در مخازن گازهای مایع را دارد.



مدیرعامل شرکت تعاونی دانش بنیان چمران با تاکید بر اینکه بشر امروز همواره در پی یافتن راه حل هایی برای بهبود کیفیت زندگی و بالا بردن سطح رفاه خود و جامعه است، یادآور شد: ارتقاء صنایع غذایی، کشاورزی و ساختمان از مظاهر عمده پیشرفت و ارتقاء سطح کیفی زندگی انسانهاست.



کاظمی حمایت مسئولین و متولیان امر از طرح های دانش بنیان در راستای تولید را ضروری دانست و گفت: تعدیل در ضمانت برای ارائه تسهیلات به شرکت های تعاونی دانش بنیان می تواند روند تولیدی محصولات را تسریع کرده و انگیزه های لازم برای ابداعات و اختراعات بیش از پیش را برای جوانان فراهم کند.