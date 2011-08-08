ادامه عملیات جستجوی اجساد 31 نظامی آمریکایی/ حضور طالبان در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، مقامات افغان می گویند: منطقه "جوی زرین" شهرستان سید آباد میدان وردک که در 100 کیلومتری جنوب غرب کابل قرار دارد تحت محاصره نظامیان امریکایی قرار گرفته و عملیات برای پیدا کردن اجساد قربانیان و بدنه متلاشی شده بالگرد ادامه دارد

همچنان در بیانیه ناتو آمده درجریان این علمیات درگیری با مخالفین صورت گرفته است. ولی از شمار تلفات احتمالی چیزی اعلام نشده است.

شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک می گوید: هم اکنون بخشی از مناطق در اختیار گروه طالبان است وعملیات پیدا کردن اجساد با احتیاط کامل صورت می گیرد.



هر چند مقامات ناتو از آغاز تحقیقات درمورد علت سقوط این بالگرد خبرمی دهند، اما رهبران طالبان حمله راکتی را علت سقوط این بالگرد عنوان می کنند.



بنا به گزارشات رسانه ها اکثریت کماندوهای کشته شده اعضای تیم عملیاتی حمله به مقر اسامه بن لادن در پاکستان بودند که برای نجات یک واحد نظامی امریکا که در این منطقه تحت حمله مخالفین قرار گرفته بودند به آنجا رفته و با خاتمه این ماموریت در حال برگشت بودند که هدف قرار گرفتند.

در جنگ ده ساله افغانستان سقوط بالگرد "چیناک" امریکایی بزرگترین تلفات جانی به نظامیان امریکایی در این کشور به شمار می رود. که دراین رویداد31 سرباز کماندوی نیروی امریکا، یک مترجم افغان و 7 کماندوی نظامی افغان درآن کشته شدند.