ریاض سفیر خود را از دمشق فراخواند/ اظهارات ضد سوری پادشاه عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله بن عبدالعزیز شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که ریاض سفیر خود را برای رایزنی از دمشق فراخوانده است. وی به زعم خود از مقامات سوری خواست که به خشونت علیه معترضین پیش از آنکه فرصت از دست برود پایان دهند.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ریاض نمی تواند اوضاع کنونی سوریه را بپذیرد زیرا اقدامات مسئولان این کشور غیرقابل توجیه است. عبدالله بن عبدالعزیز همچنین بدون توجه به خواسته های مردم عربستان به مقامات سوریه توصیه کرد که تنها وعده اصلاحات ندهند و آنها را محقق کنند.

اظهارات پادشاه عربستان سعودی در حالی مطرح می شود این کشور یکی از حامیان اصلی گروه های مسلح و تروریستی در سوریه است.

از سوی دیگر مقامات ریاض همچنی موضع دوگانه ای در قبال قیام های عربی اتخاذ کرده اند به عنوان مثال نه تنها وحشیگری رژیم آل خلیفه علیه معترضین در بحرین را محکوم نکرده اند بلکه برای سرکوب بیشتر معترضین نظامیان خود را روانه منامه کرده اند.