خبرگزاری مهر قابلیت قرار گرفتن در صدر رسانه های کشور را دارد

حجت الاسلام محمد علی رحمانی به مناسبت روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خبرگزاری با وجود عمر کوتاه چند ساله خود توانسته گامهای مثبتی در راستای برطرف کردن نیازهای خبر رسانی جامعه بردارد.

وی اضافه کرد: خبرگزاری مهر توانست با بکارگیری خبرنگاران متعهد و پرتلاش در مدت زمان کوتاه حضور خود در میان رسانه های کشور، خلاءهای اطلاع رسانی کشور را پر کند.

امام جمعه آمل، مبارزه جدی این رسانه اثرگذار در جنگ روانی با رسانه های بیگانه و هجمه های سنگین آنان در دروغ و شایعه پراکنی علیه کشوررا عینی و قابل ستایش خواند و تصریح کرد: این تلاش ها و خدمات باید ادامه داشته باشد.

رحمانی با اشاره به اینکه گام های مثبت این خبرگزاری به توجه ویژه دولت و مسئولان را می طلبد ادامه داد: در سایه تعامل و همراهی همه آحاد جامعه با رسانه ها ی کشور است که این موفقیتها به دست می آید.

وی با اشاره به اینکه امانت داری و راستگویی همچنان باید در سرلوحه کاری خبرگزاری مهر باشد با قدردانی از مسئولان و مجموعه این رسانه پر طرفدار کشور از آنان خواست در کنار همراهی مسئولان و بیان توانمندیهای کشور بیان مشکلات و درد دلهای اقشار مختلف مردم را مد نظر خود داشته باشند.

امام جمعه آمل با گرامیداشت 17 مرداد روز خبرنگار این روز را به تمامی خبرنگاران سخت کوش و پرتلاش ایران اسلامی تبریک گفت و افزود: امیدواریم خبرنگاران متعهد با همت والای خود کاستی ها و نقص ها را به گوش مسئولان برسانند.

رحمانی، به تمامی رسانه ها فعال کشور اعم از مطبوعات، خبرگزاری ها و صدا و سیما توصیه کرد از برخوردهای جناحی و باندی با اخبار خوداری کنند و طوری در جامعه فعالیت کنند که مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد.