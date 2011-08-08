خبرنگاران سربازان خط مقدم پیام رسانی در معماری فرهنگی جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی صبح دوشنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگاربه فعالان عرصه رسانه اظهار کرد: هفدهم مرداد ماه که روز خبرنگار نامیده شده را به تمامی اصحاب قلم در رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، به‌ ویژه به تلاشگران امور رسانه‌ای در استان پرظرفیت خراسان‌رضوی تبریک و تهنیت می گویم.

وی افزود: خبرنگاران به‌عنوان سربازان خط مقدم پیام‌رسانی، در معماری فرهنگی جامعه و ارائه اطلاعات صحیح و به دور از داوری‌های مغرضانه، همواره نقشی اساسی و مسئولیتی خطیر داشته و دارند.

صلاحی عنوان کرد: بی‌تردید خبرنگاران متعهد و مسلمان ایرانی در سه دهه گذشته در عرصه ایفای مسئولیت سنگین حرفه‌ای خود و فراتر از آن صیانت از میراث گرانقدر امام خمینی(ره)، تبعیت از ولایت و همراهی با خدمت‌گزاران مردم موفق و پرتلاش بوده و به موازات روایت مسوولانه اتفاقات تلخ و شیرین جامعه نسبت به انعکاس سلحشوری‌های مردم ایران و عمق کینه و عناد دشمنان این سرزمین مقدس و خون‌رنگ همت گماشته‌اند.

وی بیان کرد: در دوران جنگ نرم نیز خبرنگاران پرچمدار و حماسه سازند و قلم، تدبیر، خلاقیت و اندیشه و نوآوری آنان در این میدان پیچیده و پرمخاطره زمینه‌ساز پیروزی اسلام عزیز و مایه خفت و حقارت استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در عصر حاضر خبرنگار تنها روایتگر قهرمانان ملی نیست بلکه خود در جایگاه و منصبی والا باید توان خویش را در آوردگاه جنگ نرم سنجیده و افکار تفرقه افکن، فتنه‌ساز و وحدت شکن دشمن را آماج تیرهای قلم و مرکب خود قرار دهد.

وی افزود: با تبریک مجدد روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این حرفه مقدس، برای تمامی اصحاب رسانه و دست اندرکاران حوزه خبررسانی به‌ویژه در خراسان‌رضوی آرزوی موفقیت و بهروزی نموده، امیدوارم آن عزیزان در مسیر اعتلا و سربلندی هرچه بیشتر نظام مقدس اسلامی درسایه رهبری‌های مقام معظم رهبری(مدظله) بیش از پیش منشا خیر و اثر باشند.