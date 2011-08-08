هشت تیم برای مسابقات فوتبال ساحلی مازندران اعلام آمادگی کردند

حسن کیومرثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به همه شهرستانهای مازندران دعوت‌نامه ارسال شد که تاکنون هشت تیم از مازندران برای شرکت در این رقابتها اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: هشت تیم شرکت کننده در این مسابقات در دو گروه به صورت دوره‌ای با هم مسابقه می‌دهند که در پایان از هر گروه دو تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کند.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی هیئت فوتبال مازندران، هدف از برگزاری این مسابقات را رشد، توسعه و شناسایی این ورزش به علاقمندان عنوان کرد.

کیومرثی با بیان اینکه این مسابقات در ایام ماه رمضان پس ازافطار در ساحل فرح آباد ساری برگزار می شود، ادامه داد: با توجه به روشنایی و نور کافی محل برگزاری این رقابتها در شب‌های رمضان مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی به حضورتنها نماینده مازندران در رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاههای کشور اشاره کرد و یادآورشد: تیم فرح‌آباد ساری که نخستین حضور خود را در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تجربه می کند، توانسته در پنج هفته با توجه به جوانی و بومی بودن بازیکنان نتایج خوبی کسب کند و انتظارات مسئولان ورزش استان و شهرستان را برآورده کند.