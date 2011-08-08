تلاش خصمانه سناتورهای آمریکا/ ایران را بیشتر تحریم کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، 90 سناتور آمریکایی با نوشتن نامه ای به باراک اوباما از وی خواستند تا بانک مرکزی ایران را تحریم کند.

مقام های سابق و کنونی آمریکا ادعا دارند که این اقدام می تواند به صورت بالقوه ایران را از سیستم مالی جهانی منزوی ساخته و پاک سازی میلیاردها دلاری را که ایران از نفت بدست می آورد برای این کشور تقریباً غیر ممکن سازد.

این نامه که از سوی "مارک کرک" سناتور جمهوریخواه از ایلینویز و "چارلز شومر" دموکرات از نیویورک امضا شده اند خواستار اتخاذ تدابیر مالی شدیدتر علیه ایران است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: به نظر ما آمریکا باید در یک استراتژی جامع فشار بر سیستم مالی ایران، تحریم هایی را بر بانک مرکزی این کشور تحمل کند.

یک مقام ارشد رسمی گفته که دولت اوباما در حال مطالعه تمامی تدابیر از جمله حرکت های بالقوه علیه بانک مرکزی برای اعمال فشار بر ایران است.

این مقام که نامی از وی برده نشده گفت: ما بطور واقعی و سخت درباره چالش ایران در تلاش هستیم. پیشرفت بی سابقه ای را در بسیج فشارهای بین المللی و تحریم ها داشته ایم.

کرک در یک مصاحبه می گوید: در صورتی که دولت اوباما مستقلاً به اقدام علیه بانک مرکزی وارد نشود من تا پایان سال طرحی را ارائه خواهم کرد و دولت باید انتخاب کند.

دولت آمریکا مدعی است که فشارها علیه ایران بر آن است تا به شهروندان آسیبی نرسد، اما کارشناسان عقیده دارند که این تحریم ها بیشتر بر مردم عادی آسیب وارد کرده است.

مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با بی. بی. سی گفت: ما می دانیم که این تحریم ها به مردم ایران نیز آسیب زده، اما بر آن هستیم تا این آسیب ها را به حداقل برسانیم.

ادعای به حداقل رسانی آسیب بر شهروندان در حالی است که کارشناسان عقیده دارند که هدف تحریم خطوط هوایی ایران و شرکت های دریایی شهروندان بوده اند.

در حالی که مقام وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که ایالات متحده اجازه تعمیر هواپیماهای ایران را داده تا شهروندان ایرانی آسیب نبینند اما یک مسئولان شرکت هواپیمایی ایران در اروپا گفت که وی بارها از دولت آمریکا خواستار صدور اجازه نامه برای تعمیر هواپیماها شده اما پاسخی تاکنون دریافت نکرده است.