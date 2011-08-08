دو شرط برای ماندن در سپاهان داشتم

به گزارش خبرنگارمهر، امیر قلعه نویی شامگاه یکشنبه در نشست خبری بعد از دیدار با ذوب آهن گفت: سال قبل خیلی کمتر از بعضی تیمها هزینه کردیم.

وی با اشاره به اینکه دوست ندارم به مبحث سپاهان برگردم اظهار داشت: اما من هم به عنوان یک هوادار کوچک از مجموعه بزرگ سپاهان، دوست دارم این تیم موفق باشد.

قلعه نویی ادامه داد: پارسال ما در سپاهان مدیریت هزینه کردیم و در کل با حدود 10میلیارد تومان یک تیم کامل بستیم البته امسال هم می توانستیم این روند را تکرار کنیم و در حالیکه فوتبال ایران بدترین سالهای عمرش را تجربه می کرد با قهرمانی در آسیا این وضع را عوض کنیم ولی مثل اینکه بعضی از فدراسیون نشینان نمی خواستند این اتفاق رخ دهد .

سرمربی تراکتورسازی گفت: در هر حال من اکنون در تراکتورسازی هستم و تمام تلاش خود را برای موفقیت این تیم انجام می دهم. از مردم خوب تبریز هم تشکر می کنم که حدود ۱۲ ساعت در راه بودند تا ما را تشویق کنند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ادامه داد: بعد از بازی با صبا و آن باخت عجیب، در چند روز گذشته فقط از نظر روحی روانی با بچه ها کار کردم، ما آمده بودیم فقط برای برد، این موضوع از تعویض‌های ما هم مشخص بود که غیر از آل نعمه همگی تعویضهایی رو به جلو بودند .