نظارت بیش از 168 بازرس و ناظر افتخاری بر عملکرد بازار زنجان

حمید صدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فضای رقابتی بین واحدهای صنفی، پیش‌بینی می‌شود میزان تخلفات در زمینه گرانفروشی نیز به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی با اشاره به ارائه تخفیف‌های 10 الی 15 درصدی در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و تداوم فروش‌های فوق‌العاده در سطح شهر تا پایان ماه مبارک رمضان گفت: در حال حاضر در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، شکر با قیمت هزار و 350 تومان، مرغ منجمد سه هزار و 130 تومان و گوشت قرمز هشت هزار و 200 تومان عرضه می‌شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان، استقبال مردم از نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر اقلام اساسی مورد نیاز خانوار 10 الی 15 درصد پایین‌تر از قیمت کف بازار در نمایشگاه‌ها در حال عرضه است.

به گفته وی‌، بازرسی و نظارت بر بازار نیز از پنجم مرداد ماه تشدید شده و علی‌رغم افزایش میزان بازرسی‌ها، میزان تخلفات صورت گرفته کاهش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: هیچ مشکل و کمبودی در هیچ یک از اقلام مصرفی ماه مبارک رمضان در بازار وجود ندارد.

صدری، کیفیت و کمیت نمایشگاه‌های برگزار شده در سطح استان را بسیار خوب ارزیابی کرد و یادآور شد: با توجه به استقبال خوب مردم از نمایشگاه‌ها و ضرورت عرضه مستقیم کالا برای ایجاد آرامش در بازار، احتمالاً بسیاری از نمایشگاه‌ها پس از توافق با مجریان و مسئولان امر تمدید شود.