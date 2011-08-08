به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، شامگاه یکشنبه در جلسه تفسیر شرح نصایح امام محمد باقر(ع) به جابر بن یزید جعفی که به مناسبت ماه مبارک رمضان در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه قرآن انسان را به گونه‌ای تربیت می‌کند که نسبت به لذایذ دنیا بی‌میل باشد افزود: انسان نباید از بدگویی دیگران ناراحت شود، چرا که این بدگویی ضرری به او نمی‌رساند و آدمی همواره باید خود را با قرآن مطابقت دهد و ببیند آیا رفتار و عملکرد او با قرآن تطابق دارد یا خیر.



وی در ادامه تفسیر نصایح امام محمدباقر(ع) خطاب به جابر، عنوان داشت: امام می‌فرماید مومن همانند کسی است که در حال کشتی گرفتن با نفسش است و همواره همت می‌کند تا او را به زمین بزنند که گاهی این همت قوی بوده و باعث زمین زدن نفس می‌شود و گاهی هم خودش به زمین می‌خورد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اگر نفس، انسان را بر زمین زد و مغلوب کرد این امر نباید موجب نا‌امیدی مومن شود، عنوان کرد: اهتمام شخص مومن بر این است که با نفسش جهاد کند تا بر او پیروز شود و در این مسیر گاهی نفس را می‌توان به راه آورد و مانع از انحراف او شد.



مومن اهل فخر فروشی و تکبر نیست، باید صبور بود



آیت الله مصباح یزدی به راه‌های مبارزه با نفس اشاره کرد و افزود: اگر انسان اهل فخر و تکبر باشد خداوند او را دوست ندارد و اگر می‌خواهد که در نزد خداوند محبوب باشد و خداوند او را دوست داشته باشد باید اهل صبر و شکیبایی باشد.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره) با بیان اینکه اگر شخصی اهل ایمان نباشد، با چشیدن طعم معصیت آن را دنبال می‌کند اظهار داشت: اهل ایمان اینگونه نیستند و دائماَ در حال مبارزه با نفس هستند و اگر گاهی هم در این مسیر مغلوب نفس شود و زمین بخورد، خداوند به پاس ایمانش او را بلند می‌کند و دستش را می‌گیرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: نباید در زمین خوردن‌های مبارزه با نفس، نا‌امید شد بلکه باید به رحمت خدا امید داشت و توبه کرد که این امر موجب افزایش کمال و بصیرت خواهد شد.



وی با بیان اینکه برخی از شیاطین در این عالم در حال گشت و گذار هستند و ممکن است اتفاقی با انسان برخورد کنند افزود: انسان گاهی در برخورد با اینگونه شیاطین دچار لغزش می‌شود که باید سریع متذکر و متوجه کار بد خود شود و توبه کند، در این شرایط در اثر خوف از خدا به بصیرت او افزده می‌شود.



مومن دائماَ در حال مبارزه با نفس است



مصباح یزدی تصریح کرد: مومن کسی است که دائما در حال مبارزه با نفس است و اگر گاهی مغلوب نفس خود شد تصمیم جدی می‌گیرد و توانش را برای مبارزه چند برابر و به تدریج خود را قوی می‌کند تا آنجا که از اولیای در‌گاه الهی می‌شود.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اضافه کرد: هر چه علم انسان نسبت به خداوند بیشتر شود، خشیت و احساس کوچکی در شخص مومن بیشتر خواهد شد و این محبت الهی است که سبب می‌شود در برابر هوای نفس و شیطان بیرون به پیروزی دست یابد.