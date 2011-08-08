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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

گودرزی در گفتگو با مهر:

تفاهم‌نامه برگزاری جشنواره کودک در همدان امضا نشده است

تفاهم‌نامه برگزاری جشنواره کودک در همدان امضا نشده است

مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی تاکید کرد تفاهم‌نامه برگزاری جشنواره فیلم کودک در همدان هنوز امضا نشده است.

جعفر گودرزی به خبرنگار مهر گفت: هفته پیش سید احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر جشنواره فیلم کودک جلسه‌ای با استاندار همدان داشت که درباره کلیات برگزاری جشنواره فیلم کودک در این شهر صحبت شد، اما تفاهم‌نامه‌ای که جزئیات این مسئله را روشن می‌کند هنوز امضا نشده و اختیارات طرفین مشخص نشده است.

وی گفت: به زودی و با امضای تفاهم‌نامه دبیر جشنواره می‌تواند برنامه‌هایش برای برگزاری این جشنواره را آغاز کند، امضای تفاهم‌نامه میان استانداری شهر همدان و دبیر جشنواره فیلم کودک میزان مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهر همدان در این جشنواره را روشن می‌کند.

کد مطلب 1378149

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