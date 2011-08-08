جعفر گودرزی به خبرنگار مهر گفت: هفته پیش سید احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر جشنواره فیلم کودک جلسه‌ای با استاندار همدان داشت که درباره کلیات برگزاری جشنواره فیلم کودک در این شهر صحبت شد، اما تفاهم‌نامه‌ای که جزئیات این مسئله را روشن می‌کند هنوز امضا نشده و اختیارات طرفین مشخص نشده است.

وی گفت: به زودی و با امضای تفاهم‌نامه دبیر جشنواره می‌تواند برنامه‌هایش برای برگزاری این جشنواره را آغاز کند، امضای تفاهم‌نامه میان استانداری شهر همدان و دبیر جشنواره فیلم کودک میزان مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهر همدان در این جشنواره را روشن می‌کند.