طرح مشارکت شهرداریها در ساماندهی کودکان کار روی زمین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا صبح دوشنبه در جلسه شورای شهر گرگان از بررسی طرح نحوه مشارکت و همکاری شهرداری ها در برنامه های ساماندهی کودکان کار و خیابان در این اجلاس خبر داد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون ساماندهی کودکان خیابانی وظایف شهرداری در ان خصوص مشخص شده است.

نورا گفت: تخصیص و تجهیز فضای فیزکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده (6) قانون شهرداری ها و تأمین امکانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان از وظایف شهرداری در این بخش است و سایر سازمان ها نیز باید به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها گفت: در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور نمایندگان شوراهای استان سراسر کشور در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد قانون حق بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد.

نورا طی گزارش خود از اجلاس اخیر شورای عالی استان ها گفت: در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها طرح دو فوریتی اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران به تصویب رسید و بر اساس آن از این پس این نرخ با ضریب یک درصد محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس شورای عالی استان‌ها مصوبه پیشین مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9 آبانماه 1386 که مشتمل بر ماده واحده و تبصره ذیل آن بود را اصلاح کرده و پیشنهاد داد از این پس حق بیمه کارگران ساختمانی از 4 درصد به یک درصد کاهش ‌یابد.

نماینده گلستان در شورای عالی استان ها با بیان این مطلب که این مصوبه برای تائید و تصویب نهایی به صورت طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و پس از تصویب مجلس قابلیت اجرا می‌یابد، تصریح کرد: بر اساس تبصره این طرح، مالکان به طور مستقیم حق بیمه را به سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پرداخته و برگه پرداخت حق بیمه (مفاصا حساب) را به شهرداری ارائه می‌دهند تا پس از آن بتوانند برگه پایان کار دریافت کنند.

نورا در ادامه یادآور شد: همچنین بر اساس تبصره دیگر این طرح، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است کارگران ساختمانی که آموزش لازم را ندیده‌و فاقد مهارت‌های لازم هستند را آموزش داده تا بتوانند کارت مهارت فنی دریافت کنند.