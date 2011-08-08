طرح مشارکت شهرداریها در ساماندهی کودکان کار روی زمین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا صبح دوشنبه در جلسه شورای شهر گرگان از بررسی طرح نحوه مشارکت و همکاری شهرداری ها در برنامه های ساماندهی کودکان کار و خیابان در این اجلاس خبر داد.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون ساماندهی کودکان خیابانی وظایف شهرداری در ان خصوص مشخص شده است.
نورا گفت: تخصیص و تجهیز فضای فیزکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی به استناد ماده (6) قانون شهرداری ها و تأمین امکانات مورد نیاز ساماندهی یا اجرای تصمیمات کارگروه اجتماعی استان از وظایف شهرداری در این بخش است و سایر سازمان ها نیز باید به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.
نماینده گلستان در شورای عالی استان ها گفت: در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که با حضور نمایندگان شوراهای استان سراسر کشور در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد قانون حق بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد.
نورا طی گزارش خود از اجلاس اخیر شورای عالی استان ها گفت: در چهل و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها طرح دو فوریتی اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران به تصویب رسید و بر اساس آن از این پس این نرخ با ضریب یک درصد محاسبه میشود.
نظر شما