واگذاری تنظیم بازار تخم مرغ به اتحادیه

هدایت اصغری در گفتگو با مهر بابیان اینکه وزارت بازرگانی به ازای توزیع هرکیلوگرم تخم مرغ بین تولیدکنندگان نهاده توزیع می کند، گفت: تنظیم بازار تخم مرغ به اتحادیه واگذار شده است که براین اساس نیاز بازار به اتحادیه اعلام می شود و اتحادیه هم به همان میزان تخم مرغ را توزیع می کند.

وی افزود: قیمت کنونی توزیع تخم مرغ در هرکیلوگرم 2150 تومان است که در بازار آزاد این قیمت برای هرشانه که تا 2 کیلوگرم وزن دارد 6 هزار تومان است؛ بنابراین قیمتهای بازار آزاد حدود یک هزار تومان از قیمتهای داخلی گران تر است که امیدواریم با روش جدید تنظیم بازار، قیمتها قدری کاهش یابد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن به سیر کاهشی قیمت تخم مرغ در دو روز گذشته اشاره کرد و گفت: برای روز گذشته در تهران 100 تن تخم مرغ اعلام نیاز شد که اتحادیه این میزان را تامین کرد.

اصغری درباره قیمت نهاده هایی که بین تولیدکنندگان توزیع می شود، تصریح کرد: نهاده ها با قیمت شرکت پشتیبانی امور دام توزیع می شوند که براین اساس ذرت با قیمت 450 تومان و سویا با قیمت 490 تومان در هرکیلوگرم به مرغداران تخم گذار فروخته می شود.

وی افزود: قیمت ذرت در بازار آزاد 530 تومان و سویا 505 تومان در هر کیلوگرم به فروش می رسد بنابراین تامین نهاده ها با این قیمت کمک خوبی به تولیدکنندگان به شمار می رود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران تخم گذار میهن درخصوص واردات تخم مرغ از کشور ترکیه، اظهار داشت: عمده تخم مرغ های وارداتی از ترکیه به کشور وارد می شوند اما به نسبت تولید داخل حجم بسیار کمی دارند.