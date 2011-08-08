به گزارش خبرنگار مهر، در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در بخش استفتائات در رابطه با این پرسش که آیا روزه‏دار مى‏تواند به بدنش آمپول یا سرم تزریق کند آمده است: احتیاط واجب آن است که روزه‏دار از استعمال آمپولهاى مقوى یا مغذى یا آمپولهایى که به رگ تزریق مى‏شود و نیز انواع سرمها خوددارى کند، ولى تزریق آمپول براى بى‏حس کردن و نیز دارو گذاشتن بر زخمها و جراحتها اشکال ندارد.

مسئول پاسخگویی به سؤالات شرعی در دفتر آیت الله جعفر سبحانی در استفتاء صورت گرفته خبرنگار مهر در رابطه با تزریق آمپول اظهار داشت: تزریق آمپول به نوع آن بستگی دارد. تزریق آمپولهای مغذی روزه را باطل می کند و غیر غذایی و دارویی باشد روزه باطل نمی شود.

وی همچنین افزود: تزریق سرم برای روزه دار در ماه رمضان روزه وی را باطل می کند.

دفتر پاسخگویی به سؤالات شرعی آیت الله نوری همدانی نیز در این مورد عنوان کرد: آیت الله نوری همدانی تزریق هیچ نوع آمپولی را برای روزه دار موجب باطل شدن روزه نمی داند.

در پی استفتاء خبرنگار مهر از دفتر آیت الله حسین وحید خراسانی درباره تزریق آمپول در ماه رمضان این نکته مورد تأکید قرار گرفت که از نظر آیت الله وحید خراسانی تزریق آمپول دوایی و غذایی برای روزه دار بلامانع است اما حکم تزریق سرم برای روزه دار احتیاط واجب است.