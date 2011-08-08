اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان نخستین برنامه تلویزیونی آموزش قرآن به زبان کردی از طریق سیمای مرکز کردستان تهیه و پخش می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری زبان کردی را سرمایه و ثروت ملی دانستند و بر پاسداشت آن تاکید کردند، افزود: در راستای تهیه و تولید این برنامه آموزش قرآن کریم به زبان کردی و استفاده از شیوه های تدریس بومی در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری بیان کرد: این برنامه به صورت 15 برنامه در 10 جلسه انجام می شود که پس از آماده شدن از صدا و سیما مرکز کردستان پخش خواهد شد.

گفتمان قرآنی به گفتمان غالب تبدیل شود

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: گفتمان قرآنی باید به گفتمان تبدیل شود و در این راستا نقش و رسالت سازمان ها و دستگاه های متولی امور فرهنگی ویژه است.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در جریان دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اظهارداشت: امروز دنیا بستر معارف قرآنی است و هر کس که توانایی گسترش فرهنگ قرآنی را دارد باید به میدان آمده و در این عرصه فعالیت کند.

آغاز مراسم جزء خوانی قرآن کریم در شهرستان بیجار

حجت الاسلام محمد موسوی زاده کارشناس قرآنی شهرستان بیجار هدف از برگزاری برنامه قرآنی را گرامیداشت ماه نزول قرآن، ماه مبارک رمضان بیان کرد و گفت: این برنامه به صورت مستقیم از صدا و سیمای مرکز کردستان پخش می شود.

وی ادامه داد: در این مراسم عموم مردم قرآن دوست بیجار به قرائت قرآن می پردازند.