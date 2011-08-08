خبرنگاران همچون مشعلی فروزان جامعه را به سوی حقیقت سوق می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای بیانیه سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار آمده است: هفدهم مرداد ماه هر سال یاد آور اراده محکم و استوار و عمل مجاهدانه انسانی است که برای بازگویی حقیقت جان خود را فدا نمود و شهادتش روز خبرنگار را رقم زد. به راستی این روز نماد اراده انسان هایی است که با الهام از پیام رسان کربلا رسالت خطیر واگویی شجاعانه واقعیت های صحنه مبارزه حق و باطل را بر عهده گرفته، پرده ظلم و اختناق را دریده و همچون مشعلی فروزان با نورافشانی جامعه را به سوی حقیقت سوق می دهند.

این بیانیه می افزاید: در وادی خبرنگاری چه با شکوه است جانبازی مجاهدانی که برای ثبت صحیح تاریخ از خون خود مایه می گذارند و در آسمان بلند ایثار و شهادت نام خویش را بلند آوازه و جاودان می سازند. درود و سلام خداوند متعال به روان پاک شان باد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: آنچه امروز در جنگ نرم با دشمنان بشریت به جامعه اطلاع رسانی، رسانه ها و به ویژه خبرنگاران کمک می کند تا حقایق جنگ فقر و غنا، نبرد حق و باطل و ندای اسلام ناب محمدی را بازگو نمایند و در غبار فتنه ها و تزویرها، واقعیت اسلام و انقلاب را به گوش جهانیان برسانند؛ دو خصلت برجسته ای است که در این راه شهیدان متبلور است.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: ویژگی اول «بصیرت»، یعنی خوب دیدن و درست دیدن صحنه است. آن ها گرفتار محدود نگری و بازبینی حوادث در عرصه محدودی که اتفاقی به چشم می خورد نبودند و هر حادثه را در پیوندهای بزرگ جهانی و رابطه آن را با جبهه مستضعفان و مستکبران می دیدند. ویژگی دوم خبرنگاران شهید، «صراحت شجاعانه است در بیان آنچه دیده اند».

این بیانیه درپایان خاطرنشان می کند: درود بر همه خبرنگارانی که عزم خود را بر ادامه این راه نورانی جزم کرده اند و امروز که دشمنان با غول های رسانه ای و امپراتوری های خبری و با سلاح جعل و تزویر، به جنگ بشریت آمده اند با همه کمبودها و غربت ها، شجاعانه در مقابل همه این قوای جهل قد برافراشته اند. غیورانی که چون پیشتازان شهیدشان برای تحقق آرمان های بلند اسلامی از همه چیز گذشته اند و تمامی ظرفیت خود را در عرصه جنگ نا برابر در مقابله با توطئه های پیچیده استکبار جهانی و تبیین خط نورانی ولایت به پرچمداری امام خامنه ای عزیز به کار گرفته اند.