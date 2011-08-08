سازمان تبلیغات اسلامی روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه‌ آمده است: حرفه ارزشمند خبرنگاری در پرتو شجاعت طبع و قوت روحیه خبرنگاران، شغلی شریف و خوشنام در عصر ارتباطات است و نگارندگان جسور و خستگی‌ناپذیر خبر، همچون پروانه‌ای بی‌پروا خود را بر آتش شمع حوادث زمانه می‎زنند و این آزادگی و بلندی همت، رمز محبوبیت این فن شریف است.

سازمان تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت خبرنگار شهید محمد صارمی، روز خبرنگار را در موسم ماه پرمیمنت رمضان به عموم اصحاب رسانه و ارباب خبر و به ویژه دست‌اندرکاران عرصه خبر رسانی فرهنگ دینی در سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض نموده، سلامتی و توفیقات روزافزون خبرنگاران عزیز را در خدمت به جامعه اسلامی از خداوند متعال آرزومند است.