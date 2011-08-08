اعتراض قلعه نویی به داور/حضور سه هزار هوادار ذوب آهن در ورزشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران ذوب‌آهن استقبال خوبی از این مسابقه به عمل آوردند، حدود سه هزار هوادار ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر حضور داشتند و بازی را از نزدیک تماشا کردند.

هواداران ذوب‌آهن در نیمه نخست بازی با سر دادن شعارهایی از داور خواستند در قضاوت خود دقت کند.

احسان حاج‌صفی پس از چندین فصل حضور در سپاهان، امسال با لباس تیم دیگری جز سپاهان در ورزشگاه فولادشهر بازی کرد، نکته جالب اینکه حاج‌صفی در تراکتورسازی هم با شماره ۲۸ بازی می‌کند.

نزدیک ۱۰۰ هوادار تراکتور از تبریز به اصفهان آمده‌اند و این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

آرفی پس از به ثمر رساندن گل خود به طرف ابراهیم‌زاده رفت و با نشان دادن سلام نظامی به او احترام گذاشت.

قلعه‌نویی در نیمه نخست بازی به کمک داور اول مسابقه به دلیل اعلام آفساید بازیکنان تراکتور به شدت اعتراض کرد. این مربی به کارت زرد بازیکن خود در دقیقه ۴۱ نیز اعتراض کرد. قلعه‌نویی در دقایق پایانی نیمه نخست نیز با اعتراضات خود به داور بازی اعتراض رفیعی و تذکر او را در پی داشت در نهایت اعتراضات او کارت زرد از سوی رفیعی را به همراه داشت.

هواداران ذوب‌آهن همزمان هنگام اعتراض قلعه‌نویی به داور مسابقه علیه او شعار دادند.

فلیپ آلوز دسوز در ابتدای نیمه دوم بازی به جای سینا عشوری وارد میدان شد.

محمد صلصالی، کاپیتان ذوب‌آهن در این دیدار غایب بود و با غیبت این بازیکن در بازی بازوبند کاپیتانی بر بازوی قاسم حدادی‌فر نمایان بود.

ذوبی‌ها در این بازی به سبک بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا در دقیقه ۷۰ بازی تعداد تماشاگران این بازی را از بلندگوهای ورزشگاه فولادشهر اعلام کردند.

آرفی هنگام تعویضش در این بازی از سوی هواداران تراکتورسازی حاضر در ورزشگاه فولادشهر تشویق شد.

هوگو ماچادو، هافبک پرتغالی ذوب‌آهن بار دیگر به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد اما عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت و بدون شک در نیمه دوم یکی از بازیکنان تاثیرگذار ذوب‌آهن بود.

ایگور کاسترو به محض خروج از زمین به شدت از سوی هواداران تیم ذوب‌آهن تشویق شد.

محمد احمدپوری، مهاجم سابق تراکتورسازی در ۱۰ دقیقه پایانی بازی امشب برای اولین بار برای ذوب‌آهن به میدان رفت.

قلعه‌نویی در دقایق پایانی بازی هم به شدت به کمک داور بازی اعتراض کرد و هنگامی که پرچم کمک داور بالا می‌‌رفت، با دست بر روی سر خود می‌کوبید.

هواداران ذوب‌آهن از دقیقه ۸۰ بازی با توجه به باخت مقابل تراکتور شروع به ترک ورزشگاه کردند.

ابراهیم‌زاده پس از باخت مقابل تراکتورسازی به طرف بازیکنان و اعضای کادر فنی ذوب‌آهن و تراکتورسازی رفت و به آنها خسته نباشید گفت.

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و تراکتورسازی با نتیجه یک بر صفر به سود تراکتورسازی به پایان رسید.