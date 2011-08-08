ماهواره اسلحه دشمن برای سیطره فرهنگی به جهان است

حجت الاسلام مسعود صفی‌یاری در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به آسیب‌های ماهواره‌ و اینترنت در جامعه کنونی، اظهارداشت: وضعیت فعلی ماهواره به این شکل است که دشمن از آن به عنوان موثرترین و بزرگترین ابزار برای سیطره فرهنگی در جهان استفاده می‌ کند.

وی مهمترین هدف دشمن که از طریق گسترش ماهواره و فضاهای مجازی اقدام می کنند را مقابله با اسلام و انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: ما در حال حاضر با نوعی بمباران فرهنگی مواجه هستیم و متاسفانه تلفات زیادی هم در این جنگ فرهنگی بر ما وارد شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به راهکار خنثی کردن اثرات ماهواره در جامعه گفت: تقویت باورهای دین و التزام عملی مردم به آموزه‌های اسلام و در یک کلمه نهادینه شدن تقوای فردی و اجتماعی مهمترین و موثرترین راهکار خنثی شدن توطئه دشمن و ناکارآمدی ماهواره و اینترنت است.

حجت‌الاسلام صفی ‌یاری ادامه داد: در کنار این راهکارها نباید از برخورد امنیتی و انتظامی با این پدیده نیز غافل شد و باید با اقدامات قاطع با عده‌ای که به صورت سازمان یافته و با شیوه‌های مادی و معنوی استکبار جهانی درصدد ترویج و گسترش فرهنگ ماهواره و توسعه آن در کشورهای اسلامی به‌ویژه کشور ایران هستند برخورد شود.

وی در پایان یادآور شد: با توجه به مرزی بودن استان کردستان میزان تهدیدهای جنگ نرم دشمن در این حوزه بیشتر است و باید تلاش مسئولان و دستگاه های متولی در این استان بیش از سایر نقاط کشور باشد.