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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

طالع زاری:

210 هزار سند ایثارگران گلستان دیجیتالی شده است

210 هزار سند ایثارگران گلستان دیجیتالی شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید گلستان گفت: بیبش از ۲۱۰ هزار اسناد مربوط به شهدا و جانبازان و آزادگان عزیز در این معاونت دیجیتالی شده است.

محمدعلی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای ماندگاری یاد و نام آن عزیزان سفر کرده و دلاورمردیهای مردان جبهه های عشق و ایمان این معاونت با صرف هزینه های بسیاری اقدام به حفظ و نگهداری این گنجینه های ۸ سال دفاع مقدس کرده است.

وی اظهار داشت: این ماندگاری و حفظ و ثیانت این اسناد میسور نخواهد شد مگر با مکانیزه شدن و ایجاد یک بانک اطلاعاتی قوی که این امر هم با مساعدت  کارشناسان زبده و متخصص و پیمانکاران طرف قرارداد به حمدالله تمامی اسناد شهدای گرانقدر استان و جانبازان عزیز ۷۰ درصد به بالا و آزادگان سرافراز تا به امروز به اتمام رسیده است.

طالع زاری گفت: در حال حاضر با طرح مکانیزه نمودن اسناد پر افتخار جانبازان بالای ۲۵ درصد در غالب طرح اعلام این پروژه عظیم نیز از امسال شروع خواهد شد

معاون بنیاد شهید گلستان گفت: به امید آنروز که آینده گان ایران اسلامی سند افتخار این ملت و مردم را روزی  از طریق خطوط اینترنت بر روی رایانه ها و تجهیزات الکترونیکی خود رویت کند.

گلستان چهار هزار شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام اسلامی کرده است.
کد مطلب 1378171

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