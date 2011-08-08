آل خلیفه 2 نماینده سابق پارلمان را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مسئولان رژیم آل خلیفه شب گذشته شماری از زندانیان سیاسی از جمله "مطر مطر" و "جواد فیروز" 2 نماینده پارلمان این کشور را که در جریان قیام مردمی بحرین بازداشت شده بودند آزاد کردند.

مطر مطر و جواد فیروز 2 نماینده فراکسیون پارلمانی جمعیت الوفاق بزرگترین اپوزسیون شیعه در بحرین هستند که 2 ماه پیش به اتهام دعوت برای تغییر نظام حاکم و انتشار شایعات درباره قیام مردمی این کشور توسط نیروهای آل خلیفه بازداشت شدند.

خاطرنشان می شود نمایندگان پارلمانی جمعیت الوفاق که 18 کرسی از 40 کرسی پارلمان بحرین را در اختیار دارند اواخر فوریه در اعتراض به نحوه برخورد دولت با معترضین دسته جمعی استعفا کردند.