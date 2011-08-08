ایجاد پژوهشکده فناوریهای نوین مهندسی در دانشگاه سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی فناوریهای ساختمان دانشگاه سمنان پشنهاد تاسیس پژوهشکده فناوریهای نوین مهندسی عمران این دانشگاه را به وزارت علوم ارائه داد که با موافقت شورای گسترش این پژوهشکده، موافقت اصولی راه اندازی آن صادر شد.

گروه پژوهشی فناوریهای ساختمان دانشگاه سمنان تاکنون فعالیت های علمی بسیاری را در این زمینه اجرایی کردند که از آن جمله می توان به چاپ 23 مقاله علمی، تدوین 10 پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، اجرای 2 طرح پژوهشی در حوزه های فناوریهای نوین در حوزه عمران، انتشار یک نشریه ملی و برگزاری 3 سمینار و کارگاه آموزشی اشاره کرد.