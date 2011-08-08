بازگشت بانوی نارنجی به دادگاه/ تظاهرات یک هفته ای برای آزادی تیموشنکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خیابانهای کی یف امروز دوشنبه شاهد حضور گسترده پلیس اوکراین برای برپائی نظم در این شهر همزمان با حضور دوباره "یولیا تیموشنکو" در دادگاه است.

حضور پلیس در خیابانهای کی یف از آن روست که حامیان تیموشنکو تهدید کرده اند که از امروز دست به تظاهرات یک هفته ای خواهند زد.

این در حالی است که علاوه بر حامیان تیموشنکو در خیابان، برخی از نمایندگان مجلس اوکراین نیز نیز جزو حامیان بانوی نارنجی محسوب می شوند که آنها نیز تهدید به حضور در خیابانها کرده اند.

جلسه قبلی رسیدگی به اتهامات تیموشنکو در هفته گذشته برگزار شد که در آن جلسه نخست وزیر سابق اوکراین گناهکار شناخته و قرار بازداشت برای وی صادر شد.

از سوی دیگر روز گذشته نیز بیش از 100 تن از هواداران تیموشنکو از جمله شماری از نمایندگان پارلمان با برپایی حدود 30 چادر نزدیک دادگاه شهر کی ‌یف پایتخت اوکراین، تاکید کردند تا زمان آزادی تیموشنکو به تحصن خود ادامه خواهند داد.

در همین حال الکساندر تورچینوف از افراد نزدیک به تیموشنکو گفت، این اعتراضها می ­تواند تکرار انقلاب نارنجی سال 2004 میلادی باشد و تا ماه سپتامبر می ‌تواند به پیروزی دست یابد.

دادستان اوکراین، تیموشنکو را به سوء استفاده از قدرت و مجبور کردن شرکت انرژی دولتی نفت-گاز به امضای قرارداد گازی با روسیه در سال 2009 متهم کرده است.

نخست وزیر پیشین اوکراین بارها این اتهامات را رد کرده و می ‌گوید، محاکمه وی بخشی از نقشه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به شمار می ‌آید.

قاضی این پرونده روز جمعه (14 مرداد، 5 آگوست) دستور داد تیموشنکو به خاطر اهانت به دادگاه، تحت بازداشت قرار گیرد.

اتهامات کنونی می ‌تواند حبس تیموشنکو را از هفت تا 10 سال به دنبال داشته باشد. در حال حاضر محاکمه و رسیدگی به پرونده بیش از 400 تن از مقامات اوکراین ادامه دارد اما تیموشنکو معروفترین چهره از این متهمان به شمار می‌ آید.