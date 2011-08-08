به گزارش خبرنگار مهر، احمد شاکری در نشست بررسی «طنز در ادبیات دفاع مقدس» با نگاهی به کتاب رفاقت به سبک تانک نوشته داوود امیریان، که عصر یکشنبه 16 مرداد در محل ستاد راهیان نور برگزار شد، طنز را موضوعی عنوان کرد که با ادبیات نوعی صناعت ادبی به شمار می‌رود.

وی گفت: قبل از آنکه بررسی کنیم نسبت بیان طنز با ادبیات دفاع مقدس چیست، باید به این موضوع پاسخ بدهیم که طنز اساسا با موضوعی مثل هجو و هزل و فکاهی و... چه تفاوتی دارد.

وی ادامه داد: در متون دینی دو دسته روایت در این زمینه دیده می‌شود که دسته اول شامل روایاتی است که فرد دیندار را فردی مطرح می‌کند که ادبیات طنز‌گونه را نیز در درون خود داشته باشد، اما در دسته مقابل، روایاتی نیز وجود دارد که نگاه طنزگونه در فرد را با ترس زیای نگاه می‌کند و مطرح می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که برای رجوع به این روایات بتوانیم بیشتر در رابطه با معیارهای طنز و جاری کردنش در ادبیات جاری کنیم.

شاکری در ادامه با اشاره به اینکه روایت طنز‌گونه برخی صحنه‌ها در دفاع مقدس اشتباه است، اظهار داشت: روایت طنز‌گونه برخی صحنه‌های دفاع مقدس در واقع در معرض خطر قرار دادن آبروی افراد است و یا نمایانگر موضوعاتی است که شئون اخلاقی را زیر سئوال می‌برد. به همین دلیل، بیان آنها را نمی‌توان طنز نامید.

وی با اشاره به اینکه نوع بیان به دو شیوه جدی و طنز تقسیم می‌شود، اظهار داشت: خود بیان طنز نیز انواع مختلفی دارد. مثلا وقتی از طنز به هزل می‌رسیم، باید بدانیم که نوع بیان هزل نیز انواعی دارد که در نوع روایت ما تاثیر می‌گذارد.