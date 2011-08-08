حمیدرضا پیرپیران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با هفته دولت 108 پروژه کوچک و بزرگ برقرسانی در سطح 22 شهرستان تابعه شرکت توزیع برق استان اصفهان به بهرهبرداری میرسد.
وی اظهار داشت: برای اجرای این پروژهها اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به شرح پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت، تصریح کرد: بیشترین شمار پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت، برقرسانی به مسکن مهر با 31 طرح، برقرسانی روستایی با 15 پروژه و اتصال و بهرهبرداری از فیدرهای جدید با 15 فیدر خواهد بود.
وی در ارتباط با دیگر پروژهها اضافه کرد: برقرسانی به مناطق صنعتی با پنج طرح، بازسازی، بهینهسازی و توسعه شبکههای برق روستایی با 10 دستور کار، توسعه و بازسازی شبکههای شهری با 39 دستورکار، ایجاد روشنایی جدید با استفاده از تجهیزات پربازده کم مصرف با پنج پروژه و احداث خطوط 20 کیلوولت در مسیرهای اصلی جهت برقرسانی به چاههای آب کشاورزی از جمله پروژههایی است که امسال در هفته دولت در مدار قرار میگیرد.
پیرپیران بیان داشت: برای اتمام طرحهای یاد شده 228 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف احداث و 113 ترانسفورماتور نصب و مورد استفاده قرار گرفته است.
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