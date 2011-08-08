به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده پس از شکست تیمش برابر تراکتورسازی تبریز ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بدترین بازی ذوب آهن در چند سال اخیر بود و روز، روز تیم ما نبود.

وی اضافه کرد: زمانی که دیدم مهدی ثابتی درون دروازه تراکتورسازی ایستاده، به بازیکنانم گفتم تیم حریف قصد بازی تاخیری دارد و آنها نباید عصبی شوند اما متاسفانه در برخی از لحظات اسیر تاکتیک حریف شدیم. ضمن اینکه تراکتورسازی قصد داشت بازی درگیرانه‌ای را ارائه کند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه ملی‌پوشان این تیم هنوز به هماهنگی لازم با دیگر بازیکنان نرسیده و توپ‌های ساده‌ای را از دست می‌دهند، خاطرنشان کرد: با آمدن حوار، ماچادو و دسوزا حرف‌های زیادی برای گفتن خواهیم داشت و به همین دلیل نیاز به زمان داریم.

خبرنگار پرسید که غیبت خلعتبری در تیم ذوب آهن مشهود است که ابراهیم‌زاده در این خصوص تاکید کرد: درست است و شکی در این موضوع وجود ندارد اما این حرف‌ها فایده‌ای ندارد و هیچ کس نمی‌تواند جای دیگری را بگیرد اما ما باید با هماهنگی کامل و قدرت بیشتر در مسابقات بعدی به میدان برویم.

وی همچنین اظهار داشت: قلعه‌نویی سرمربی تیم تراکتورسازی وقتی می‌خواست از زمین بازی خارج شود من را در آغوش گرفت و گفت تیمش در این بازی با خوش‌شانسی پیروز شده است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه تفکر تراکتورسازی در این بازی استفاده از ضدحملات بود، در پایان گفت: ما سعی داریم انسجام تیم گذشته را بدست آوریم تا در بازی‌های آینده عملکرد بهتری را از خود به نمایش گذاشته و شانس‌مان را برای موفقیت و قهرمانی در سه جام داخلی و آسیایی افزایش دهیم.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که یکشنبه شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد با برتری یک بر صفر تراکتورسازان به پایان رسید.