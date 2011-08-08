کارخانه "سیمان سامان" کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح با سرمایه گذاری نزدیک به چهار هزار میلیارد ریال احداث شده و زمینه اشتغال مستقیم 450 نفر و غیرمستقیم 20 هزار نفر را فراهم کرده است.

در این واحد تولیدی، تمام استانداردهای زیست محیطی رعایت شده است ضمن آنکه برای کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، علاوه بر رعایت استاندارد خروج غبار از واحدهای سیمانی، با تجهیزات به کار رفته غباری قابل رؤیت نخواهد داشت.

این طرح در مدت 36 ماه اجرا شده که در نوع خود بی نظیر است.

تولیدات این واحد شامل انواع سیمان از جمله تیپ‌های پنج، دو و یک همچنین سیمان پرتلند پوزولانی و تولید بتن آماده خشک برای مصارف عمومی است.

قبل از افتتاح رسمی کارخانه "سیمان سامان"، رئیس جمهور به همراه مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و مجید نامجو وزیر نیرو از این کارخانه بازدید بعمل آوردند.